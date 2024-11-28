Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Hollanda'ya Örnek Ziyaret - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Hollanda'ya Örnek Ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Hollanda\'ya Örnek Ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Derneği, engelliler ve sosyal hizmetler konularında önemli bilgiler edinmek üzere Hollanda'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında çeşitli sosyal hizmet tesisleri ve üniversiteler incelendi.

28.11.2024 17:50  Güncelleme: 17:52
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şubesi engelliler, evde bakım, yatılı bakım konularında örnek hizmetlerin olduğu Hollanda'ya giderek önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Sosyal hizmetler alanında birçok yenilikçi projeyi hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara daha iyi hizmet vermek, engellilerin sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak için bu alanlarda en iyi uygulamaların yaşandığı Hollanda'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Hollanda ziyaretinde Büyükşehir Belediyesi'ni Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı, Sosyal Hizmet Uzmanı Ertan Öztürk, Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Şubesi'ni de dernek başkanı Elif Şenol temsil etti.

Hollanda ziyaretleri Enschede Belediyesi Meclis Üyesi Zehra Ceben ve Hollanda'da Turizm Şirketi Sahibi Sayın Şevki Kabadayı aracılığı ile Hollanda Otizm Akademi Direktörü ve AB Otizm Uzmanı Marjon Kuipers, Enschede Belediyesi Sosyal Hizmetler Direktörü Sayın Ineke Kleine ve Sosyal Sorunların Çözüm Merkezi Direktörü Arjanne Roriye'i ziyaretlerle başladı. Enschede Belediyesi'nin engelli vatandaşların rehabilitasyonu, topluma kazandırılması ve çalışma hayatına katılması için kurduğu DCW (Dienstencentrum Werk) tesisi yerinde incelendi.

Daha sonra Hollanda Saxion Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nde International Public Relations sorumlusu Doç. Dr. Jillis Kort ve Sosyal Hizmet Uzmanı Faruk Oklu'dan üniversite kampüsünde verilen eğitimler ile ilgili bilgiler alındı. Hollanda ziyaretlerinin ikinci gününde de devlet ve belediye destekli JP Van Den Bent Organizasyonu ziyaret edilerek evde bakım ve yatılı bakım merkezlerinin işleyişi ve hizmetler konusu ele alındı. JP. Van den Bent kuruluşu tarafından zihinsel engellilerin istihdam edildiği tesis ziyaret edildi.

Ünsal Paşalı; "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ünsal Paşalı Hollanda'da ziyaret ettikleri, incelemelerde bulundukları hizmetler ve tesisler sayesinde elde ettikleri bilgi ve tecrübe aktarımını Muğla'da uygulayacaklarını söyledi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın Dünya Kenti Muğla vizyonu ile sosyal belediyecilik çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Ünsal Paşalı uluslararası işbirlikleri ile vatandaşlarına en iyi hizmeti vereceklerini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Hollanda'ya Örnek Ziyaret - Son Dakika

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