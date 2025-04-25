Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Okullara Bakım Desteği

Okullara Muğla Büyükşehir desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi gelen talepler üzerine son 6 ayda 13 ilçede 30 okulda bakım ve onarım gerçekleştirdi.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler üzerine 13 ilçede toplam 30 okulda yaptığı bakım ve onarım çalışmaları ile öğrencilerin eğitim alanlarını kullanışlı hale getirdi. Bu süreçte yapılan iyileştirmeler, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlarken okulların fiziki altyapısını da güçlendirdi.

Eğitim alanında yapılan yenilikler

Muğla Büyükşehir Belediyesi, son altı ayda sadece bakım ve onarım çalışmaları yapmakla kalmadı aynı zamanda okullara Atatürk Büstü ve Atatürk Şeref Köşesi de kazandırdı. Belediye ekipleri, 17 okula yeni Atatürk Büstü yerleştirirken, 5 okulda ise Atatürk Şeref Köşesi kurdu. Ayrıca; 8 okulda tadilat, bakım ve onarım işlemleri de gerçekleştirdi. Bu tadilatlar ile okulların fiziki durumunun iyileştirilmesi ve öğrencilere daha sağlıklı bir eğitim ortamı sunulması hedeflendi.

Okullara yapılan işlemleri aktaran Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İnşaat Birim Sorumlusu Yasin İstenci, "Gelen talepler doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak okulumuzda bakım onarım ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Yapılan bu çalışmalar kapsamında boya, ahşap işleri, elektrik ve tesisattaki bakım onarımlarını gerçekleştirerek okullarımızı hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin daha konforlu ortamda eğitimlerini almaları için eğitim ve öğretime destek vermeye devam ediyoruz." dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, eğitimin toplumlar için ne denli önemli olduğuna dikkat çekerek, Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların eğitim gördüğü ortamların sağlıklı, güvenli ve konforlu olmasını önemsediklerini, eğitimin geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğuna inandıklarını ve eğitimin yalnızca akademik başarıyı değil, aynı zamanda toplumun genel refahını ve kalkınmasını da doğrudan etkilediğini açıkladı.