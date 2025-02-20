Muğla Büyükşehir Belediyesi\'nden Ramazan Ayı\'na Özel Sosyal Yardım Artışı

Yerel

Sosyal belediyecilik alanında farklı projeler ve desteklerle halkın yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi ramazan ayı dolasıyla yaptığı Ramazan Destek Yardım miktarını yüzde 70 oranında arttırdı. Derin yoksulluğun yaşandığı ve market harcamalarında kısıtlamaya gidilen bu günlerde vatandaşlara yapılan sosyal yardımın önemli olduğunu vurgulayan Başkan Aras, sosyal yardım bütçesini de 50 Milyon TL'den 160 Milyon TL'ye çıkardıklarını belirtti.

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ekonomik yardımlarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı nedeni ile sosyal desteklerini yüzde 70 arttırdı. Ek ödemeler Ramazan ayı başlamadan vatandaşların hesaplarına yatırılmış olacak.

2025 yılı sosyal yardım bütçesini 50 Milyon TL'den 160 Milyon TL'ye çıkaran, ihtiyaç sahibi ailelere nakdi, kırtasiye, beslenme, okul kıyafeti, sınav ücreti, Halk Kart gibi desteklerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı'nda da vatandaşların yanında olmak için desteklerini yüzde 70 arttırdı.

Başkan Aras; "Mutlu bir Muğla için dayanışmayı büyütüyoruz"

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar nedeniyle sosyal ve ekonomik olarak vatandaşların yanında olan projeler ürettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, öğrencilerden emeklilere, annelerden ihtiyaç sahiplerine kadar herkese destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Aras; "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz, geçim şartlarını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Vatandaşlarımız, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Bu zorlu süreçte, sosyal dayanışmayı büyüten projeler hayata geçirerek halkımızın yükünü hafifletmeye çalışıyoruz. Kent yoksulluğuyla mücadelede kadınlardan çocuklara, yaş almışlardan engellilere, emeklilerden öğrencilere kadar her kesimle dayanışma içindeyiz. Ramazan ayı da dayanışmanın ve paylaşmanın simgesidir. Bu anlayışla, ramazanın ruhuna uygun olarak Ramazan Ayı desteğimizi yüzde 70 oranında arttırdık. Mutlu bir Muğla için dayanışmayı büyütmeye ve desteklerimizi artırmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA