Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Tip 1 Diyabet Hastalarına Destek Projesi - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Tip 1 Diyabet Hastalarına Destek Projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tip 1 diyabetli çocukların yaşam kalitesini artırmak amacıyla sensör ve insülin pompası desteği başlatıyor. Bu proje, çocukların kan şekeri takibini kolaylaştırarak ailelerin endişelerini azaltmayı hedefliyor.

13.11.2024 19:52
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Muğla Büyükşehirden Tip 1 Diyabet hastalarına destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi TİP 1 Diyabet hastalarına yönelik sensör ve insülin pompası desteğini başlatıyor.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Tip 1 diyabetli çocukların yaşam kalitesini artırmak için önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Muğla'da ikamet eden Tip 1 diyabetli çocuklar için başlatılan bu destek ile sensör ve insülin pompası maliyetleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Tip 1 diyabet hastalarının kan şekeri takibini kolaylaştıran diyabet sensörleri, her 5 dakikada bir kandaki glikoz seviyesini uyumlu akıllı cihazlara ileterek ani dalgalanmaların önlenmesine yardımcı oluyor. Sensörlerin sağladığı anlık veri takibi ile hipo ve hiperglisemi riski azalırken, özellikle gece saatlerinde kan şekeri düşüklüğüne bağlı endişeler de ortadan kalkıyor. Bu destek sayesinde aileler çocuklarının kan şekerini anlık olarak telefonlarından izleyebilecek, çocuklar ise okuldaki süreçlerinde de kan şekeri takibi konusunda sıkıntı yaşamayacaklar.

Destek programı hakkında konuşan Muğla Tip 1 Diyabetliler Derneği Başkanı Neşe Şahin, Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkürlerini ileterek şu açıklamalarda bulundu: "Çocuklarımızın günde 10 kez parmak delmelerini bu sayede önlemiş oldu bu sensörler sayesinde. Çocuklarımız anlık kan şekerini takip edebilecekler. Sensörler sayesinde anne ve babalarımız çocuklarımızın anlık kan şekerlerini telefonlarından ve okuyuculardan anlık takip edebilecekler" dedi.

İnsülin pompası ve sensör desteği kapsamında çocukların cihaz masraflarının belediye tarafından karşılanacağını söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras "Muğla Tip Diyabetliler Derneği ziyaretimize gelmişti. Orada yaptığımız görüşmede Muğla'da yaklaşık 120 çocuğun Tip 1 diyabetli olduğu takip edilmekte olduğu ve onların pompa ve sensöre ulaşamadıklarını öğrendik. Bunun üzerine sağlık sosyal daire başkanlığımız ile birlikte hekim kontrolünde yaptığımız çalışma ile beraber onların ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Pompa ve sensör alarak çocuklarımıza bunları ulaştıracağız. Onların takipleri artık daha güvenli bir şekilde yapılacak" dedi.

Destek programından faydalanmak isteyen vatandaşlar, aşağıdaki numaralardan ilgili merkezlere ulaşarak başvurularını yapabilecekler: Menteşe: 0252 212 9349, Fethiye: 0252 614 0440, Bodrum: 0252 316 4880, Milas: 0252 513 2886, Marmaris: 0252 417 5774, Ortaca: 0536 862 6556

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Tip 1 Diyabet Hastalarına Destek Projesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden Tip 1 Diyabet Hastalarına Destek Projesi - Son Dakika
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