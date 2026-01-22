Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Bayrağı dağıtarak dayanışma mesajı verdi - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi Türk Bayrağı dağıtarak dayanışma mesajı verdi

22.01.2026 15:14  Güncelleme: 15:16
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağına yapılan saldırının ardından esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtmayı ve belediye binalarını bayraklarla donatmayı gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Aras, bayrağın milli değerlerin simgesi olduğunu vurguladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'ne ait binalara da Türk bayrağı asıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak milli değerlere sahip çıkma mesajı verdi.

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet binaları da Türk bayraklarıyla donatıldı. Kentin farklı noktalarında bayrakların asılmasıyla birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu ön plana çıkarıldı.

Başkan Aras: "Türk Bayrağı milletimizin ortak değeridir"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türk bayrağının milletimizin bağımsızlığının, birliğinin ve ortak değerlerinin en güçlü simgesi olduğunu vurgulayarak, "Türk bayrağımıza yönelik yapılan her türlü saldırı, doğrudan milletimizin ortak değerlerine yapılmıştır. Bayrağımız, geçmişten bugüne verdiğimiz mücadelenin, bağımsızlığımızın ve birlik beraberliğimizin sembolüdür. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak bayrağımıza sahip çıkmak, milli değerlerimizi korumak en temel sorumluluklarımızdandır. Bu anlayışla esnafımız ve vatandaşlarımızla Türk bayrağımızı buluşturduk, belediyemize ait tüm binalarımıza bayrağımızı astık. Muğla, her zaman cumhuriyetin ve milli değerlerin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

