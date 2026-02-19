Kalker Ocağı Projesi İçin Mahkeme Süreci Başladı

Esma Turan

(MUĞLA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde planlanan kalker ocağı için verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir" kararına karşı Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davada mahkeme, yürütmeyi durdurma talebi hakkında bilirkişi incelemesi sonrası karar verecek.

Köyceğiz ilçesi Güralan mevkisi ile Ula ilçesine bağlı Kavakçalı Mahallesi sınırlarında Mutlu Kaplan tarafından yapılması planlanan "II-A Grubu Kalker Ocağı Projesi" için 4 Kasım 2025'te ÇED süreci başlatılmış ve projeye, 1 Aralık 2025 tarihinde "ÇED gerekli değildir" kararı verilmişti. Muğla Büyükşehir Belediyesi de projeye verilen "ÇED gerekli değildir" kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Muğla 3. İdare Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Mahkeme, projenin çevre, yerleşim alanları, tarım arazileri, su kaynakları, orman varlığı ve doğal yaşam üzerindeki etkilerinin teknik olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Kararda, projenin ciddi bir ekolojik soruna yol açıp açmayacağının ve ÇED sürecinin gerekli olup olmadığının bilirkişi raporuyla ortaya konulacağı ifade edildi.

Mahkeme, yürütmenin durdurulması talebi hakkında ise keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldıktan, rapor hazırlandıktan ve tarafların itirazları alındıktan sonra karar verileceğini bildirdi. Mahkeme, keşif ve bilirkişi incelemesi için Büyükşehir Belediyesi'nden avans ile keşif harcının yatırılmasını istedi.