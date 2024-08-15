Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz HPV aşı uygulaması devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz HPV aşı uygulaması devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 9-26 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri HPV aşı uygulamasını ücretsiz olarak sürdürüyor. Aşıdan faydalanan vatandaşlar teşekkürlerini iletti.

15.08.2024 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz HPV aşı uygulaması devam ediyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz 9-26 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri HPV aşı uygulaması devam ediyor.

Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) virüsü kaynaklı kanser vakaları son yıllarda artma eğilimi göstermesinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi 9-26 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri aşısı çalışmaları devam ediyor.

HPV Aşısı ilk etapta Muğla il sınırları içinde ikamet eden, ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu için sosyal yardım alan ailelerin ve yüzde 40 üzeri engelli raporu bulunan 9-26 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yapıldı.

Vatandaşlardan büyükşehre teşekkür

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz HPV Aşısından faydalanan Ayşegül Uysal "HPV aşısı uygulaması biz kadınlar için çok daha önemli. Bu uygulama için teşekkür ediyorum. Maliyetinden dolayı yaptırmaktan çekinmiştim fakat büyükşehir belediyesinin uygulamasının ücretsiz olduğunu görünce hemen başvurdum" dedi.

Aşıdan faydalanan bir başka vatandaş Sevda Ataş "Rahim ağzı kanseri olduğum için bu aşıyı yaptırmam gerekiyordu. Fakat 6 aydır maddi imkanlar sebebiyle aşıyı yaptıramadım. Bu sebeple başvurusu açılır açılmaz HPV aşısı için kaydımı yaptırdım. Çok kısa sürede geri dönüş sağlandı ve ilk dozu uyguladılar. Bir kanser hastası olarak büyükşehir belediyesine bu uygulama için teşekkür ediyorum" dedi.

Ebru Kayabağlı ise "Büyükşehir belediyesinin sunduğu bu imkanı kızım için değerlendirdik. Özellikle genç yaşta alınan tedbirlerle çok büyük hastalıklarından korunma imkanımız var. Bir kız annesi ve kadın olarak HPV aşısının önemini çok iyi biliyorum. Bu sebeple buradan kız annelerine de mesajım; bu konularda geç kalınmaması" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Barış Akıncı " Ülkemizde ve dünyamızda bilinen kanser türlerinin başında olan rahim ağzı kanserini önlemek için belediyemizce çalışmalara başladık. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın talimatlarıyla HPV aşımızı ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. 3 dozdan oluşan ve büyük öneme sahip olan bu aşının toplam maliyeti yaklaşık 10 bin TL. Kadınların yararlanacağı HPV aşısı için Muğla'da bulunan özel hastanelerle protokollerimizi imzaladık. Bu sayede vatandaşlar başvuruları kabul edildikten sonra özel hastanelerin acil bölümünde aşılarını yaptırabilirler" dedi.

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla, Aşı, HPV, HPV, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz HPV aşı uygulaması devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:12 Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi
22:29 Iberia Tiflis’i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi Iberia Tiflis'i 2-0 yenen RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turuna yükseldi
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
10:36 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı 12 yaşındaki çocuk nöbet geçirerek aracını bir gölete süren annesinin hayatını kurtardı
10:32 İki milletvekilinin AK Parti’ye geçmesi ile Meclis’teki sandalye dağılımı değişti İki milletvekilinin AK Parti'ye geçmesi ile Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
10:24 Süper Lig’de ikinci hafta hakemleri belli oldu Süper Lig'de ikinci hafta hakemleri belli oldu
10:16 Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı Uçağını kaçırdığı için öfkelenen kadın yolcu, havaalanı çalışanlarına bilgisayar monitörü fırlattı
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:16 “Adam kalmadı“ diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı "Adam kalmadı" diyen Hafsanur Sancaktutan yeni sevgilisiyle el ele yakalandı
10:15 Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı Fenerbahçeli Joao Pedro dağa çıktı
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
09:54 Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı Ünlü modelin babasının mezarıyla ilgili rezil itirafı tepki topladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 23:24:21. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz HPV aşı uygulaması devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement