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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz HPV aşı uygulaması devam ediyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz 9-26 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri HPV aşı uygulaması devam ediyor.

Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) virüsü kaynaklı kanser vakaları son yıllarda artma eğilimi göstermesinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi 9-26 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri aşısı çalışmaları devam ediyor.

HPV Aşısı ilk etapta Muğla il sınırları içinde ikamet eden, ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu için sosyal yardım alan ailelerin ve yüzde 40 üzeri engelli raporu bulunan 9-26 yaş aralığındaki kız çocuklarına ve kadınlara yapıldı.

Vatandaşlardan büyükşehre teşekkür

Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz HPV Aşısından faydalanan Ayşegül Uysal "HPV aşısı uygulaması biz kadınlar için çok daha önemli. Bu uygulama için teşekkür ediyorum. Maliyetinden dolayı yaptırmaktan çekinmiştim fakat büyükşehir belediyesinin uygulamasının ücretsiz olduğunu görünce hemen başvurdum" dedi.

Aşıdan faydalanan bir başka vatandaş Sevda Ataş "Rahim ağzı kanseri olduğum için bu aşıyı yaptırmam gerekiyordu. Fakat 6 aydır maddi imkanlar sebebiyle aşıyı yaptıramadım. Bu sebeple başvurusu açılır açılmaz HPV aşısı için kaydımı yaptırdım. Çok kısa sürede geri dönüş sağlandı ve ilk dozu uyguladılar. Bir kanser hastası olarak büyükşehir belediyesine bu uygulama için teşekkür ediyorum" dedi.

Ebru Kayabağlı ise "Büyükşehir belediyesinin sunduğu bu imkanı kızım için değerlendirdik. Özellikle genç yaşta alınan tedbirlerle çok büyük hastalıklarından korunma imkanımız var. Bir kız annesi ve kadın olarak HPV aşısının önemini çok iyi biliyorum. Bu sebeple buradan kız annelerine de mesajım; bu konularda geç kalınmaması" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Barış Akıncı " Ülkemizde ve dünyamızda bilinen kanser türlerinin başında olan rahim ağzı kanserini önlemek için belediyemizce çalışmalara başladık. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın talimatlarıyla HPV aşımızı ücretsiz bir şekilde yapıyoruz. 3 dozdan oluşan ve büyük öneme sahip olan bu aşının toplam maliyeti yaklaşık 10 bin TL. Kadınların yararlanacağı HPV aşısı için Muğla'da bulunan özel hastanelerle protokollerimizi imzaladık. Bu sayede vatandaşlar başvuruları kabul edildikten sonra özel hastanelerin acil bölümünde aşılarını yaptırabilirler" dedi.