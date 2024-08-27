Muğla Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Müzayede Düzenliyor

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, tüm geliri sokak hayvanları yararına kullanılmak üzere müzayede düzenliyor.

Muğla, sokak hayvanları için önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacak. Ünlü müzayedeci Uğur Batur'un sunumuyla yarın Bodrum Ramada Otel'de saat 19.00'da düzenlenecek müzayedenin tüm geliri sokak hayvanları için kullanılacak. Müzayedede Büyükşehir Orkestrası Quartet Dinletisi de sahne alacak.

Büyükşehir Belediyesi; Geçici Hayvan Bakımevi, Acil Müdahale aracı, Mama Üretim Tesisi ile il genelinde can dostların yanında olmaya devam ediyor.