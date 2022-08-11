Muğla Büyükşehir'den Evde 'Hasta Refakatçi' Eğitimi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların refakatçilerine kendi evlerinde 'Hasta Refakatçi' eğitimi veriyor. Deneyimli doktorlar tarafından verilen eğitimle vatandaşların akrabalarına daha sağlıklı ve güvenli refakat etmeleri sağlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sağlık ekipleri, 13 ilçede 569 mahallede evde bakım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler hasta, yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç vatandaşların, evlerine giderek burada kişisel bakım, pansuman ve diğer birçok farklı ihtiyacını karşılamalarında yardımcı oluyor.

Büyükşehir Belediyesi, evde bakım hizmetinin yanı sıra yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç hastaların refakatçilerine de deneyimli doktorlar aracılığı ile 'Hasta Refakatçi' eğitimi vermeye başladı. Eğitimler, teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Eğitimlerde refakatçilere, kişisel bakım uygulamalarında vücut temizliği, ayak ve tırnak bakımı, yüz temizliği, ağız ve diş bakımı, saç bakımı, saç banyosu, hasta ve yaşlılarda kıyafet değişimi, hasta ve yaşlının yaşam alanlarında alınacak güvenlik tedbirleri konularında bilgilendirmeler yapılıyor.

EVLERE GİDİLEREK EĞİTİM VERİLİYOR

Hasta refakatçi eğitimi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi doktorlarından Meral Aydın, "Evlere refakatçi eğitimi vermek üzere geldik. Refakatçiler hastalarını bırakıp eğitimlere gelemediği için biz onların yanlarına gidiyoruz. Evde refakatçi adı altında kitap hazırladık. Refakatçilerimize vücut bakımı, hastanın saç banyosu, vücut silme banyosu, yatak arasını önleme gibi temel bilgiler veriyoruz" dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNDEN ÇOK MEMNUNUZ

Hasta refakatçi eğitimi alan Ayfer Bektaş, Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirterek, "Dileğin annesiyim. 8 yıldır yatakta bakıyoruz. Şimdiye kadar yatak yaramız olmadı. Fizik tedavisine gidip geliyoruz. Büyükşehir Belediyemizin sağlık hizmetinden çok memnunuz. Hasta bakıcıları, pansumana gelenler olsun bizlere çok yardımcı oluyorlar. Bu eğitimin önemli katkısı olacağını düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin diğer sağlık hizmetlerinden de çok memnunuz" diye konuştu.

Uygulamalı eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 444 48 01 numaralı Çağrı Merkezi numarasından başvuruda bulunması gerekiyor.