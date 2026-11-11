Muğla Büyükşehir'in EMEK projesi Akdeniz hibe programından 20 bin avro destek aldı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir'in EMEK projesi Akdeniz hibe programından 20 bin avro destek aldı

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Muğla Büyükşehir\'in EMEK projesi Akdeniz hibe programından 20 bin avro destek aldı
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin EMEK pilot projesi, MedCities LASERMed hibe çağrısında 20 bin avro destek almaya hak kazandı. Proje, Menteşe'deki Kadın Yaşam Merkezleri'nde genç kadınların katılımıyla turizm kaynaklı atıkları ekonomiye kazandıracak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin turizm kaynaklı atıkların yeniden değerlendirilmesini öngören "EMEK" pilot projesi, MedCities LASERMed programı hibe çağrısında desteklenmeye hak kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin üyesi olduğu MedCities (Akdeniz Kentleri Birliği) tarafından açılan LASERMed programı hibe çağrısına sunulan "EMEK - Genç Kadınlar için Döngüsel Ürün ve Onarım Akademisi" pilot proje önerisi hibe almaya hak kazandı. Proje; Ürdün, Lübnan, Fas ve Türkiye'den başvuran MedCities üyesi belediyeler arasından seçildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje, turizm sektöründen çıkan ve halen kullanılabilir durumdaki tekstil ürünleri ile küçük ahşap ve ev eşyalarının atığa dönüşmeden ekonomiye geri kazandırılmasını hedefliyor. Döngüsel ekonomi ilkeleri doğrultusunda yeniden değerlendirilecek ürünler, QR kodlu bir "ürün hikayesi" sistemiyle izlenebilir hale getirilecek. Böylece hem atık miktarının azaltılması hem de malzemenin kullanım ömrünün uzatılması amaçlanıyor.

Uygulama Menteşe Yaşam Merkezlerinde Yapılacak

Uygulama, Menteşe'deki Kadın Yaşam Merkezlerinde yürütülecek. Merkezler, eğitim ve istihdam dışındaki genç kadınların katılımıyla döngüsel üretim ve eğitim merkezlerine dönüştürülecek. Proje yeni bina, kalıcı personel ya da ağır ekipman gerektirmiyor; mevcut altyapıya yeni bir işlev kazandırıyor.

LASERMed Nedir?

LASERMed, Barselona İl Meclisi (Diputaci de Barcelona) himayesinde MedCities ağı tarafından yürütülen ve Akdeniz havzasındaki kentleri döngüsel ekonomi, yerel beceri geliştirme ve sosyal içerme ekseninde bir araya getiren bir iş birliği platformu. Hibe kapsamında seçilen pilot projelere 20.000 Avro tutarında mali desteğin yanı sıra stratejik proje tasarımı desteği, kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetleri, Akdeniz belediyeleri arasında deneyim paylaşımı ve teknik destek sağlanıyor. Projenin geliştirilmesi 2027 yılından itibaren LASERMed tarafından desteklenecek. Hibe programının ilk faaliyeti olan çalışma ziyareti, 1-3 Aralık 2026 tarihlerinde Barselona ve çevresinde gerçekleştirilecek. Belediye temsilcilerinin katılacağı ziyarette, Akdeniz kentlerinin döngüsel ekonomi alanındaki iyi uygulamaları yerinde incelenecek. Belediyenin döngüsel ekonomi alanındaki çalışmaları daha önce de uluslararası düzeyde karşılık bulmuştu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan inşaat ve yıkıntı atıkları yönetim modeli, 2026 ICLEI Yerel Sürdürülebilirlik Ödülü'nde finale kalarak Avrupa ikincisi olmuştu.

Kaynak: İHA
Muğla Büyükşehir BelediyesiYerel YönetimAkdenizEkonomiTurizmGüncelMuğlaÇevreYerelSon Dakika

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