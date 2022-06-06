Muğla Büyükşehir Sporcularından Yeni Başarılar - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Sporcularından Yeni Başarılar

06.06.2022 12:52
Muğla Büyükşehir Sporcularından Yeni Başarılar

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları başarılarına bir yenisini ekledi. Satranç Milli Takımında bulunan Bilgesu Şeker Avrupa ikincisi olurken, Özge Türkmen atletizmde Türkiye Şampiyonu oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları başarılarına bir yenisini ekledi. Satranç Milli Takımında bulunan Bilgesu Şeker Avrupa ikincisi olurken, Özge Türkmen atletizmde Türkiye Şampiyonu oldu.

Bünyesinde bulundurduğu 1762 lisanslı sporcu ile amatör sporlara büyük önem veren Muğla Büyükşehir Belediyesi verdiği desteğin meyvelerini genç sporcuların aldığı madalyalarla alıyor. Büyükşehir Belediyesi spor kulübü sporcuları okçuluktan, satranca, atletizmden masa tenise başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

TÜRKMEN, ATLETİZMDE TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Birçok spor branşında ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde eden Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları başarılarına bir yenisini ekledi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Kayseri'de düzenlenen Küçükler Atletizm Festivali Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir sporcusu Özgü Türkmen Türkiye Şampiyonu oldu.

ŞEKER AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Satranç Milli Takımında bulunan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Bilgesu Şeker Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katıldı. 17 yaş kızlar kategorisinde yarışan Şeker, 8 matça 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak Avrupa ikincisi oldu.

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Kaynak: ANKA

Türkiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

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