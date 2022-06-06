Birçok spor branşında ulusal ve uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde eden Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları başarılarına bir yenisini ekledi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Kayseri 'de düzenlenen Küçükler Atletizm Festivali Türkiye Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir sporcusu Özgü Türkmen Türkiye Şampiyonu oldu.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Muğla Büyükşehir Sporcularından Yeni Başarılar - Son Dakika

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