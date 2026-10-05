Muğla Çocuk Evleri, Marmaris Hisarönü'nde çocuklara sosyal-sportif etkinlik düzenledi - Son Dakika
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Muğla Çocuk Evleri, Marmaris Hisarönü'nde çocuklara sosyal-sportif etkinlik düzenledi

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Muğla Çocuk Evleri, Marmaris Hisarönü\'nde çocuklara sosyal-sportif etkinlik düzenledi
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Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Marmaris Hisarönü'nde çocukların doğayla buluştuğu etkinlik düzenledi. Marmaris Doğa Gönüllüleri Derneği'nin desteklediği etkinlikte çocuklar gün boyu sosyal ve sportif aktivitelerle eğlendi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından çocukların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak ve doğayla iç içe keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Marmaris ilçesi Hisarönü Tabiat ve Piknik Alanı'nda etkinlik düzenlendi.

Çocukların doğayla buluşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, gün boyunca çeşitli sosyal ve sportif aktiviteler gerçekleştirildi. Doğayla iç içe vakit geçiren çocuklar, düzenlenen etkinliklere katılarak doyasıya eğlendi.

Etkinlik kapsamında çocukların birlikte vakit geçirmeleri, paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi hedeflendi. Gün boyunca gerçekleştirilen aktivitelerde çocuklar hem eğlenceli anlar yaşadı hem de arkadaşlarıyla birlikte güzel hatıralar biriktirdi.

Marmaris Doğa Gönüllüleri Derneği'nin katkı ve destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, Hisarönü'nün doğal güzellikleri eşliğinde keyifli bir gün geçirdi. Etkinlik sonunda çocukların mutlulukları gözlerine yansırken, doğayla iç içe geçirilen gün çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlayan anlamlı bir etkinlik olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
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