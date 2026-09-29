Muğla Çocuk Evleri personeline etkili iletişim ve kriz yönetimi eğitimi verildi - Son Dakika
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Muğla Çocuk Evleri personeline etkili iletişim ve kriz yönetimi eğitimi verildi

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Muğla Çocuk Evleri personeline etkili iletişim ve kriz yönetimi eğitimi verildi
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Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi personeline hizmet içi eğitim verildi. Eğitimde çocuklarla etkili iletişim, kriz yönetimi, akran zorbalığı ve çocuk hakları konuları ele alınarak personelin mesleki yetkinlikleri desteklendi.

Muğla Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde görev yapan bakım personeli ve meslek elemanlarına yönelik hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi.

Çocuklara sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması ve personelin mesleki bilgi ve farkındalıklarının geliştirilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerde, çocuklarla etkili iletişim, sağlıklı sınırlar, kriz yönetimi, akran zorbalığı ve çocuklar arası çatışmaların yönetimi konuları ele alındı. Eğitim programında ayrıca çocuk hakları ve çocuk odaklı çalışma, psiko-sosyal değerlendirme ve vaka takibi gibi başlıklarda personele yönelik bilgilendirmeler yapıldı.

Gerçekleştirilen eğitimlerle bakım personeli ve meslek elemanlarının mevcut bilgi ve deneyimlerinin güncellenmesi, mesleki yetkinliklerinin desteklenmesi ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin daha etkin şekilde yürütülmesi hedeflendi. Program kapsamında personelin karşılaşabileceği farklı durumlara ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması, çocukların güvenli, sağlıklı ve destekleyici bir ortamda gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmaların güçlendirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İHA
EğitimÇocukMuğlaYaşamYerelSon Dakika

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