Muğla\'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anıldı

Muğla'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikler çerçevesinde demokrasi şehitleri için bisiklet yarışı startı verildi, Hatıra Ormanı'nda fidan dikimi yapılıp ardından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak bisiklet grubu tarafından düzenlenen 15 Temmuz demokrasi şehitleri için bisiklet yarışının startı verildi. Muğla'dan çıkan yarışçılar Marmaris'e doğru hareket etti. Bisiklet yarışından ardından fidanlar toprakla buluşturulurken, diğer yandan da daha önceden dikilen fidanlar sulandı. Son olarak Şehir Yeni Mezarlığı'ndaki şehitlik ziyareti yapılarak şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.

15 Temmuz demokrasi şehitleri için Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan bisiklet yarışı, hatıra ormanında fidan dikim ve şehitlik ziyaretine Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum müdürleri ile STK temsilcileri katıldı. - MUĞLA