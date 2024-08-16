Muğla'da 17 Ağustos Depremi Yıl Dönümünde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da 17 Ağustos Depremi Yıl Dönümünde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Muğla\'da 17 Ağustos Depremi Yıl Dönümünde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Muğla Valiliği himayesinde Türk Kızılayı ve AFAD ekipleri tarafından 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda stantlar kuruldu ve vatandaşlara afet bilinciyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

16.08.2024 19:16
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Muğla'da 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla, Muğla Valiliği himayelerinde Türk Kızılayı ve AFAD ekipleri tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Etkinlik kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda kan bağışı kabul edilirken, vatandaşlara afet bilinciyle ilgili bilgilendirme yapıldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantları ziyaret ederek kampanyaya destek verdi. Vali Akbıyık, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün Muğla'mızda Kızılay kan bağışı kabul ediyor. Araçları ile sabahtan itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda çalışmalara başladılar. Biz de onlara destek olmak amacıyla buradayız. Bir gün herkesin kana ihtiyacı olabilir. Her gün hastanelerimizde bir yakınımızın kaza veya hastalık nedeniyle kana ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Valilik olarak Kızılay'a her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Tüm Muğlalıları, memurlarımızı, askerlerimizi ve polislerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. 'Kan Ver, Hayat Kurtar' diyoruz" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da 17 Ağustos Depremi Yıl Dönümünde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 17 Ağustos Depremi Yıl Dönümünde Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi - Son Dakika
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