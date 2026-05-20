Muğla'da 19 Mayıs Coşkusu Meydanlara Taştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da 19 Mayıs Coşkusu Meydanlara Taştı

20.05.2026 02:01  Güncelleme: 02:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın birçok ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserler, fener alayları, kortej yürüyüşleri ve gençlik etkinlikleriyle kutlandı. Binlerce kişi meydanlarda bir araya geldi.

(MUĞLA) - Muğla'nın birçok ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserler, fener alayları, kortej yürüyüşleri ve gençlik etkinlikleriyle kutlandı. Kent genelinde binlerce kişi meydanlarda bir araya geldi.

Muğla'nın birçok ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konserler, kortej yürüyüşleri ve gençlik etkinlikleri düzenlendi. İl genelinde binlerce kişi meydanlarda buluşarak bayram coşkusunu yaşadı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ortaca Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çağrısıyla yüzlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Katılımcılar, bando eşliğinde Atatürk Bulvarı boyunca fener alayı korteji düzenledi.

Yürüyüşün ardından meydanda kurulan sahnede yerel gençlerden oluşan mi Bemol Grubu sahne aldı. Konsere katılan vatandaşlar şarkılara hep birlikte eşlik etti. Gece, "Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar" şarkısının hep bir ağızdan söylenmesiyle sona erdi.

Ortaca'nın yanı sıra Dalaman, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Menteşe, Milas, Yatağan, Datça, Seydikemer, Kavaklıdere ve Ula'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Belediye programları kapsamında konserler, DJ performansları ve yürüyüşler gerçekleştirildi.

Bodrum'da Sertab Erener, Fethiye'de "Dolu Kadehi Ters Tut", Milas'ta Işın Karaca sahne aldı. Dalaman'da Ece Mumay sahne alırken, Marmaris'te Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu konser verdi. Menteşe'de Mary Jane, Datça'da "Arkadaşlar" grubu, Yatağan'da Aslı Güngör vatandaşlarla buluştu. Akyaka Sahili'nde gençlik eğlencesi düzenlenirken, Kavaklıdere ve Seydikemer'de Kent Orkestrası konser verdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Müzik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da 19 Mayıs Coşkusu Meydanlara Taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı Şifalı su 5 yıl sonra akmaya başladı
Nevşehir’de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı torun tutuklandı Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı
Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi Trump saldırıyı erteledi, İran’dan peş peşe açıklama geldi
Düzgün Baba Ziyaretgahı’ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribata ilişkin 3 kişi tutuklandı
Beyoğlu’nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü Beyoğlu'nda alkollü sürücü önce taksiye çarptı, ardından binanın merdiven boşluğuna düştü
Son 1 adım Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor Son 1 adım! Arsenal, tam 22 yıl sonra şampiyonluğa koşuyor

23:28
22 yılık hasret sona erdi Arsenal Premier Lig şampiyonu
22 yılık hasret sona erdi! Arsenal Premier Lig şampiyonu
23:03
İsrail, Sumud’daki tüm aktivistleri alıkoydu
İsrail, Sumud'daki tüm aktivistleri alıkoydu
22:36
ABD’de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
ABD'de 15 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ait görüntüler ortaya çıktı
20:24
Mahkeme Başkanı’nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme Başkanı'nı tehdit eden 7 sanığa 27.5 yıla kadar hapis istemi
20:21
BM zirvesinde skandal Haluk Levent İsrail’i eleştirirken, canlı yayın kesildi
BM zirvesinde skandal! Haluk Levent İsrail'i eleştirirken, canlı yayın kesildi
19:34
Mide bulandıran olay Küçük kızı, tacizden “Anne“ feryadı kurtardı
Mide bulandıran olay! Küçük kızı, tacizden "Anne" feryadı kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 02:42:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Muğla'da 19 Mayıs Coşkusu Meydanlara Taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.