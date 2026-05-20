Muğla'da 19 Mayıs Coşkusu Meydanlara Taştı

(MUĞLA) - Muğla'nın birçok ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konserler, fener alayları, kortej yürüyüşleri ve gençlik etkinlikleriyle kutlandı. Kent genelinde binlerce kişi meydanlarda bir araya geldi.

Muğla'nın birçok ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla konserler, kortej yürüyüşleri ve gençlik etkinlikleri düzenlendi. İl genelinde binlerce kişi meydanlarda buluşarak bayram coşkusunu yaşadı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ortaca Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneği'nin çağrısıyla yüzlerce kişi Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Katılımcılar, bando eşliğinde Atatürk Bulvarı boyunca fener alayı korteji düzenledi.

Yürüyüşün ardından meydanda kurulan sahnede yerel gençlerden oluşan mi Bemol Grubu sahne aldı. Konsere katılan vatandaşlar şarkılara hep birlikte eşlik etti. Gece, "Güzel Günler Göreceğiz Çocuklar" şarkısının hep bir ağızdan söylenmesiyle sona erdi.

Ortaca'nın yanı sıra Dalaman, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Menteşe, Milas, Yatağan, Datça, Seydikemer, Kavaklıdere ve Ula'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Belediye programları kapsamında konserler, DJ performansları ve yürüyüşler gerçekleştirildi.

Bodrum'da Sertab Erener, Fethiye'de "Dolu Kadehi Ters Tut", Milas'ta Işın Karaca sahne aldı. Dalaman'da Ece Mumay sahne alırken, Marmaris'te Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu konser verdi. Menteşe'de Mary Jane, Datça'da "Arkadaşlar" grubu, Yatağan'da Aslı Güngör vatandaşlarla buluştu. Akyaka Sahili'nde gençlik eğlencesi düzenlenirken, Kavaklıdere ve Seydikemer'de Kent Orkestrası konser verdi.