Muğla\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Köyceğiz'de de düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutlandı. Etkinlikler, düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Kutlama etkinliklerine Köyceğiz Toparlar Ortaokulu bahçesinde devam edildi. Toparlar Ortaokulu bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, tüm öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak tarafından ödülleri verildi. Etkinlikler öğrenciler tarafından sergilenen halkoyunları ve çeşitli gösteriler ve şiir okumalarıyla devam etti. Gösterilerin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla törenin birinci bölümü son buldu.

Törene Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Ali Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, daire amirleri, kamu kurum ve kuruluş başkanları, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri öğleden sonra Köyceğiz Kulak Mesire Alanında devam etti. - MUĞLA