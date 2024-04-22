Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Muğla'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Muğla\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

Muğla Valiliği himayesinde düzenlenen etkinlikler, 23 Nisan Korteji ile başladı. Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu ve renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

22.04.2024 16:08  Güncelleme: 16:11
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Muğla Valiliği himayelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikler 23 Nisan Korteji ile başladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Recai Güreli Caddesinden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı Atatürk büstünde son buldu. Cumhuriyet Meydanında Dumlupınar İlkokulu halk oyunları ekibi tarafından düzenlenen Halk Oyunu Gösterisi büyük beğeni toplarken, öğrencilerin Nasreddin Hoca, Keloğlan ve Barış Manço gibi Türk efsanelerini canlandırmaları renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen yürüyüşe Muğla Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla İl Emniyet Müdürü Alican Bolat, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Ak Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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