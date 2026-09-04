Muğla\'da 5. Düğün Yemekleri Festivali başladı; açılışta kına merasimi yapıldı

Muğla'da bu yıl beşincisi düzenlenen Geleneksel Muğla Düğün Yemekleri Festivali, protokol konuşmaları ve renkli etkinliklerle start aldı. Menteşe'nin tarihi Arastası'nda gerçekleştirilen açılış programı, yerel üreticileri, sivil toplum kuruluşlarını ve uluslararası misafirleri bir araya getirdi.

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Slow Food Muğla Sözcüsü Gürkan Tetik, organizasyonun kültürel mirası yaşatmaktaki önemine dikkat çekti. Menteşe'nin tarihi atmosferinde buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Tetik, "Muğla'nın tarihi kalbi Menteşe'ye, Arasta'nın eşsiz atmosferine hoş geldiniz. Bugün burada yalnızca bir festivalin açılışını yapmıyoruz. Geçmişten geleceğe uzanan bir kültür köprüsünü birlikte kuruyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir yemeğin içinde yalnızca malzemeler değil, bir ailenin hatırası, bir mahallenin dayanışması, bir toplumun ortak hafızası vardır. Geleneksel Muğla düğün yemeklerimiz, sofralarımızda bulunan insanların hikayesidir. O sofralarda paylaşmak, yardımlaşmak, birlikte üretmek vardır. İşte bu mirası iyi, temiz, adil gıda anlayışıyla yaşatmak için buradayız. Slow Food Muğla topluluğu olarak yerel tohumlarımıza, üreticilerimize, toprağımıza ve mutfak kültürümüze sahip çıkıyoruz. Arasta'mızın tarihi dokusunu korumak, kültürel mirasımızı çocuklarımıza aktarmak ve Menteşe'yi kültürüyle, tarihiyle ve gastronomisiyle anılan bir kent haline getirmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise konuşmasında, yerel değerlerin korunmasında sivil toplum inisiyatiflerinin ve toplumsal sahiplenmenin kritik rol oynamasına vurgu yaptı. Köksal, geçmişin değerlerini geleceğe taşımayan toplumların özgürce var olamayacağını belirterek, "Geçmişini bilmeyen, geçmişine sahip çıkmayan, geçmişten gelen değerlerini geleceğe taşımayan hiçbir toplum özgürce yaşayamaz. Hem ülke olarak milli değerler olarak bunu söylüyorum hem de yerel ölçekteki şehirler olarak bunu söylüyorum. Her birimiz geçmişten getirdiğimiz tüm değerleri yaşatmak zorundayız. Somut mirasımızın yanı sıra halk oyunları, yerel mutfağımız, geleneklerimiz, gelin almalarımız, askere uğurlamalarımız ve düğünlerimiz gibi somut olmayan mirasımıza da UNESCO düzeyinde sahip çıkmalıyız. Beşincisini düzenlediğimiz Muğla Düğün Yemekleri Festivali, sadece kurumların değil, yerelin ve sivil toplumun omuz omuza verdiği çok özel bir organizasyondur. Toplum sahiplenmediği sürece bu işleri tek başımıza yapamayız. Emeği geçen tüm paydaşlara, valiliğimize, büyükşehir belediyemize ve yerel inisiyatiflere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Menteşe Kaymakamı Ali Edip ise festivalin hayatın koşuşturmacası içinde unutulan değerleri hatırlatmak adına önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Konuşmasında ayrıca ilin spor hayatına yönelik müjdeli bir haberi paylaşan Kaymakam Edip, "İnşallah pazar günü Muğla tarihinde ilk defa bir gece maçını Muğlaspor'umuz oynayacak. Pazar günü saat 20.00'de Vanspor'u ilimizde misafir edeceğiz. Bu karşılaşmanın hem sportif hem de şehrimizin sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Diğer yandan Slow Food etkinlikleriyle çok anlamlı bir farkındalığa imza atıyoruz. Hayatın ve yemeklerin hızında koşarken pek çok lezzetin ve anın tadını kaçırıyoruz. Bu festival, Muğla'nın geleneksel, göreneksel ve kültürel değerlerine sahip çıkmak adına büyük bir emek barındırıyor. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından renkli etkinlikler, stant ziyaretleri ve geleneksel kına merasimi ile devam eden festival, iki gün boyunca yerli ve yabancı misafirlerini ağırlayacak.