Muğla'da 9 Yılda 18 Bin 700 Toprak Analizi Yapıldı

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9 yılda 18 bin 700 toprak analizi yapıldı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen toprak analizleri, hem çiftçilere rehberlik ediyor hem de ürünlerin kalitesini artırıyor.

Muğla'daki üreticilerin topraklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan analiz çalışmaları, üretimle ilgili sorunları çözmeyi, ayrıca toprak, bitki ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğini korumayı hedefliyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü analizler, üreticilere önemli bir destek sunuyor.

Muğla Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı'nda kurulduğu günden bu yana; 12 bin 340 adet toprak, 5 bin 584 adet bitki, 696 adet su ve 79 adet organik gübre analizi olmak üzere toplamda 18 bin 700 analiz gerçekleştirildi.

Gübreleme programları ile üreticilerin verimi artıyor

Laboratuvarda, 65 farklı bitkiye yönelik gübreleme programları hazırlanarak, analiz raporlarında gübrelerin ismi, uygulama dozu ve zamanı gibi detaylar, kuru ya da sulu tarıma göre özelleştiriliyor. Bu analizlerin sonucunda üreticilere sunulan gübreleme programları sayesinde yüksek verim ve kaliteli ürün elde ediliyor.

Üreticilerin laboratuvara getirdiği örneklerde; tarımsal sulama suyu için 12 parametre, bitkilerde 13 parametre ve toprakta 15 parametre analiz ediliyor. Bu sonuçlara göre, üreticilere hangi gübreyi, ne kadar ve hangi aralıklarla kullanmaları gerektiğine dair raporlar veriliyor.

Ayrıca, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Muğla Verimlilik Haritası sayesinde üreticiler, toprak analiz sonuçlarını anlık olarak takip edebiliyor. Toprağını laboratuvara getiren üreticiler, https://muglacbs.mugla.bel.tr/tarimsalverimlilik/ adresinden toprağın özelliklerine ve ekmeyi planladıkları bitkinin toprak ihtiyaçlarına göre puanlamaları inceleyip, ne ekmeleri gerektiğine karar verebiliyorlar.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toprak, Bitki, Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Mustafa Kırdal laboratuvarın 2015 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Sıtkı Koçman ortaklığında kurulduğunu belirterek, "Kurulduğum günden bugüne kadar yaklaşık 18 bin 700 adet analiz yapmıştır. Şu anda laboratuvarımıza iki ülke ve 53 il olmak üzere birçok yerden toprak tahlilleri ve bitki örnekleri gelmektedir. Üreticilerimize daha iyi bir verim alması için birim alanında almış olduğu ürünü kat ve kat artırmak için laboratuvarımıza örneklerini getirmektedirler. Toprak analiz laboratuvarımızda şu ana kadar 53 il ve 2 ülkeden toprak analizi geldi. Bu ülkeler Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki, Sulama Suyu laboratuvarında görevli Doktor Öğretim Üyesi Nureddin Öner, "Toprak analizi birim olarak düşündüğümüzde bir kilogram topraktan biz miligram olarak elementleri ölçüyoruz. Bunu kimsenin analiz yapılmadan bilmesi söz konusu değil. Bunların biz çok hassas bir şekilde analizlerini yapıyoruz. Yaptıktan sonra bitkinin isteklerine göre gübreleme programı oluşturuyoruz. Buradaki başarı oranı çok yüksek. Zeytinlere bakın, narenciyeye bakın. Zeytinlerde halkalı leke hastalığımız var ama aynı zamanda bitki besleme ile ilgili çok büyük sıkıntılar var. Hem bitki, hem toprak analizlerini kesinlikle yapılması gerekiyor ki, iyi bir verim ve kaliteli ürün elde edilmesi için" dedi.