Muğla\'da Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen afet ve acil durum tatbikatı, öğrencilere sahada gerçekçi bir deneyim kazandırarak mesleki tecrübelerini pekiştirdi. Tatbikatta sağlık görevlisi olarak görev alan öğrenciler, acil durum senaryolarında büyük bir başarı gösterdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçekleştirilen afet ve acil durum uygulama tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATT-DER) ile iş birliği içinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, olası bir afet durumunda karşılaşılabilecek senaryoları birebir uygulayarak deneyim kazandı. Tatbikatta, senaryo gereği trafik kazası sonrası çoklu yaralanmalar, kopmuş uzuv, yanık vakaları, göğüs ağrısı gibi kritik durumlar ile dar alandan hasta çıkarma gibi olaylar canlandırıldı. Öğrenciler, sağlık personeli rolüne girerek yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kodlarla müdahale etti. Tatbikat senaryosuna göre bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi hafif, iki kişi orta, üç kişi ise ağır yaralı olarak değerlendirildi.

"Meslek hayatlarına önemli katkı sağlayacak"

Tatbikat sonrası açıklama yapan Fethiye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İsmail Uysal, "Bu yıl mezun olacak arkadaşlarımız için meslek hayatlarına önemli katkı sağlayacak çok değerli bir etkinlik oldu. Başta Muğla İl Sağlık Müdürlüğü olmak üzere ATT Derneği'ne ve Esnaf Hastanesi'ne teşekkür ediyoruz. Bu tür uygulamaları önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

"Öğrencilerimiz süreçleri başarılı bir şekilde yürüttü"

ATT-DER Muğla İl Temsilcisi Mitat Gavcar da, "Acil Olgu Yönetimi Eğitimi kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz vaka yönetimi ve ambulansla transfer süreçlerini başarılı bir şekilde yürüttü. Bu tür eğitimleri geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Uygulamalarla konuları daha iyi kavrayabiliyoruz"

Tatbikata katılan öğrencilerden Arda Eliçi ise, "Biz öğrenciler için bu gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Teorik bilgiler önemli ancak uygulamalarla konuları daha iyi kavrayabiliyoruz. Umarım bizden sonra gelen öğrenciler de bu imkanlardan yararlanabilir" diyerek memnuniyetini dile getirdi. - MUĞLA