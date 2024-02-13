Muğla'da Alternatif Ürünlerin Gelişmesi İçin Çalışmalar Sürüyor - Son Dakika
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Muğla'da Alternatif Ürünlerin Gelişmesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Muğla\'da Alternatif Ürünlerin Gelişmesi İçin Çalışmalar Sürüyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, alternatif ürünlerin gelişmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle dağ köylerinde küçük alanlarda yüksek ekonomik getirisi olan salep yetiştiriciliği için kurslar düzenleniyor ve demonstrasyon sahaları kuruluyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından devam eden Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında son üç yılda 5 bin dekardan fazla alanda 5 milyon 200 bin fide yetiştirildi ve 75 milyon TL gelir sağlandı.

13.02.2024 13:02
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde alternatif ürünlerin gelişmesi adına İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında özellikle dağ köylerinde küçük alanlarda yüksek ekonomik getirisi olan salep yetiştiriciliği için kurslar düzenleniyor ve demonstrasyon sahaları kuruluyor.

Dalaman ve çevresinde eskiden yapılan pamuk üretimi artık kalmadı. Şimdilerde çiftçilerin ürettiği narenciye ve nar gibi ürünlerinde ekonomik değeri azalınca çiftçiler yeni ürünler arama yoluna gitti. Alternatif ürünleri üreterek daha çok kazanç sağlamayı hedefleyen çiftçilerin imdadına İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri yetişti. Dalaman İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de bu kapsamda alternatif ürünlerin gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında özellikle dağ köylerinde küçük alanlarda yüksek ekonomik getirisi olan salep yetiştiriciliği için kurslar düzenleniyor ve demonstrasyon sahaları kuruluyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından devam eden Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Projesi kapsamında son üç yılda 5 bin dekardan fazla alandan 5 milyon 200 bin fide toprakla buluştu. Yetiştirilen ürünlerden 75 milyon TL gelir sağlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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