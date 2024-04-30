Muğla'da Anaokulu Öğrencilerinden Kanser Hastalarına Destek - Son Dakika
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Muğla'da Anaokulu Öğrencilerinden Kanser Hastalarına Destek

Muğla\'da Anaokulu Öğrencilerinden Kanser Hastalarına Destek

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Beyobası Anaokulu öğrencileri, çocukluk çağı kanseri yaşayan ve hastanede tedavi gören çocuklara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Öğrenciler, topladıkları portakallar ve çıtlık bileklikleri Ümraniye Eğitim Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören hastane sınıfına göndererek örnek bir davranış sergiledi. Proje kapsamında kanser hastası 15 çocuğun gülümsemesine vesile olan öğrenciler, onların duygularını paylaşarak destek olduklarını hissettirdi.

30.04.2024 14:43
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Beyobası Anaokulu öğrencileri yürek ısıtan bir davranışa imza attı.

Beyobası Anaokulu 5/A Sınıfı öğrencileri öğretmenleri Neriman Gaspak rehberliğinde "Gülümse" adlı sosyal sorumluluk projeleri için toplumsal duyarlılıkların arttırılmasında paylaşma ve destek olma bilinci ile hareket ederek çocukluk çağı kanseri yaşayan ve hastanede tedavi gören çocukların iyileşme süreçlerinde moral ve motivasyonlarını yükseltmek, iyileşmelerine katkı sağlamak amacıyla çevre imkanlarını kullanarak, portakal bahçesinden topladıkları portakallar ve çıtlık bileklikleri Ümraniye Eğitim Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi görmekte olan hastane sınıfına göndererek örnek davranış sergiledi.

Öğrenciler hastane sınıfında eğitim gören kanser hastası 15 çocuğun gülümsemesine vesile olurken, onların duygularını paylaşarak, yaşadıkları bu zorlu mücadelede yalnız olmadıklarını hissetmelerini sağladı.

Beyobası Anaokulu Müdürü Esra İlbaş, "Proje Yürütücüsü olan Okul Öncesi Öğretmeni Neriman Gaspak; 5/A Sınıfı öğrencileri ile Ümraniye Eğitim Araştırma Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi görmekte olan ve hastane sınıfında eğitim gören kanser hastası çocukların iyileşmelerinde moral ve motivasyonlarının arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla hastane sınıfı öğretmeni ile iletişime geçmiştir. Hastane Sınıfı Öğretmeni hast "Öğrenerek İyileşiyoruz" projesi yürüttüklerini yapılacak faaliyetlerin projelerini de destekleyeceğini belirterek işbirliğine geçildi. Öğrencilerimizin yaptıkları çıtlık bilekleri ve topladıkları portakalları gönderdik. Gerçekleştirilen bu proje ile öğrencilerimiz toplumsal konularda sorumluluk alırken, çocukluk çağı kanserleri ile ilgili farkındalıkların geliştirilmesine katkı sağladılar. Aynı zamanda zorluk yaşayan insanlara yardım etmenin imkanlar doğrultusunda mümkün olabildiğini, göstererek arkadaşlarına, ailelerine, çevrelerine örnek oldular" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Anaokulu Öğrencilerinden Kanser Hastalarına Destek - Son Dakika

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