Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer'de Mahsur Kalan Vatandaşları Kurtardı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer Sahil Ceylan Mahallesi'nde Eşen Çayı ile dere yatağı arasındaki bir balık çiftliğinde mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

Seydikemer Sahil Ceylan Mahallesi'nde mahsur kalma ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemede, su taşkını yaşanan Eşen Çayı ile dere yatağı arasındaki bir balık çiftliğinde 2 vatandaşın mahsur kaldığı tespit edildi. İhbarın alınmasının ardından bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, kontrollü bir kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin koordineli ve hızlı müdahalesiyle mahsur kalan vatandaşlar, güvenli şekilde kurtarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

MUSKİ, Fen İşleri ve İtfaiye ekipleri koordineli şekilde görev yaparken; 112 Acil Çağrı Merkezi ile 444 48 01 numaralı hatta ulaşan ihbarlar, ilgili birimlere yönlendirilerek, gerekli müdahaleler gerçekleştiriliyor.