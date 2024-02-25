Muğla'da Berat Kandili özel programlarla kutlandı - Son Dakika
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Muğla'da Berat Kandili özel programlarla kutlandı

Muğla\'da Berat Kandili özel programlarla kutlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Berat Kandili, özel programlarla ihya edildi. Camilerde yapılan programlarda vaizler sohbetler yaparken, halk dua etti ve af ve mağfiret diledi. Programlar, Kuran tilaveti, Mevlidi Şerif, ilahi ve kasidelerle devam etti ve Tesbih namazıyla sona erdi.

25.02.2024 15:13  Güncelleme: 15:18
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Ramazanı şerifin müjdecisi Berat Kandili yapılan özel programlar ile ihya edildi.

Gündüz Yangı Mahallesi camiinde bayanlara özel kandil programında İlçe Vaizleri Emine Okulu ile Belkıs Ulusan sohbet ve dua yaptı. Af ve bağışlanma gecesi olan Berat Kandili programları Köyceğizdeki camilerde akşam namazı ile yatsı namazı arasında yapılan programlarla ihya edildi. Akşam namazından sonra Merkez Hacıbey Cami ile Molla Halil Camiindeki programlarda İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz ve Vaiz Rauf Evleksiz sohbet edip dua yaptılar. Ellerin semaya gönüllerin duaya açıldığı Berat Kandilinde Köyceğiz halkı ile misafirler camileri doldurarak Cenabı Allahtan af ve mağfiret diledi. Müftülüğün Merkez Hacıbey Camiindeki Kandil özel programı, din görevlileri; Veysel Uysal, Mehmet Sancar ve Mehmet Acar'ın Kuranı Kerim tilavetleri ile başlayıp Mevlidi Şerif, ilahi ve kasidelerle devam etti. Dua ve yatsı namazının kılınmasından sonra Tesbih namazının kılınması ile program sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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