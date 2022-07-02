Muğla'da Büyükşehir'e Toprak ve Bitki Analizi Yaptıran Üretici, Gübreden Tasarruf Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle kurulan toprak, bitki ve su analiz laboratuvarında yapılan analizler sayesinde üreticiler gübreden tasarruf sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliği ile 2015 yılında tarımsal amaçlı toprak, bitki ve sulama suyu analiz laboratuvarı kurulmuştu.

Laboratuvarda üreticiler tarafından getiren örneklerde tarımsal amaçlı sulama suyunda 12, toprakta 15, bitkide 13 parametre analiz yapılabiliyor. Bu analizler sonucunda ürüne göre hangi gübreyi, hangi miktarda ve hangi zaman aralığında kullanmaları gerektiğine dair bilimsel rapor olarak hazırlanıyor.

Tarımsal amaçlı toprak, bitki ve sulama suyu analiz laboratuvarında bugüne kadar 9771 adet toprak, 4632 adet bitki, 533 adet su ve (genel toplam; 14 bin 936) 160 adet organik gübre analizleri gerçekleştirildi.

Tarımsal amaçlı toprak, bitki ve sulama suyu analiz laboratuvar sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Nureddin Öner, "Tam donanımlı laboratuvarımızda toprak ve bitki analizlerini gerçekleştiriyoruz. Analizler sayesinde üreticimize ürüne göre hangi gübreyi, hangi miktarda ve hangi zaman aralığında kullanmaları gerektiğine dair bilimsel rapor veriyoruz. Böylelikle toprak ve bitki analizi yaptıran üreticimiz yüksek rakamlara çıkan gübre fiyatlarından tasarruf sağlamış oluyor. Hizmet amacıyla kurulan laboratuvarımız maliyetlerine yakın ücretle analiz yapmaktadır. 2022 tarihi itibariyle toprak, bitki ve su analiz fiyatlarımız KDV dahil 85 TL'dir. Birçok laboratuvarda bu analizlerin fiyatı 150 ile 450 TL arasında değişmektedir" dedi.