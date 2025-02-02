Muğla'da Çatı Yangını: 5 Kişi Etkilendi

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Muğla'da çatı katı yangını: 5 kişi dumandan etkilendi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 10 vatandaşın yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında evde bulunan 5 kişi, dumandan etkilenirken, yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.