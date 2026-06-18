Muğla'da Çimento Fabrikası Davasında Keşif Yapıldı

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin, Bayır ve Deştin mahallelerinde yapılması planlanan entegre çimento fabrikasına ilişkin ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle açılan davada bilirkişi keşfi gerçekleştirildi.

Muğla 3. İdare Mahkemesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesine bağlı Bayır ve Yatağan'ın Deştin mahallelerinde yapılması planlanan entegre çimento fabrikasına ilişkin 3 Temmuz 2025'te verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının iptali istemiyle açtığı davada keşif yapılmasına karar vermişti.

Keşif öncesi bölge halkı ve çevre örgütleri bira araya gelerek, "Deştin Çayı özgür akacak", "Çimentocu şirket Muğla'yı terk et" sloganları attı.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Deştin Çevre Platformu Sözcüsü Haluk Özsoy, 20 yıllık mücadele verdiklerini belirterek, "Mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü bu bizim için bir yaşam mücadelesi. Bu mücadele aynı zamanda bizler için bir onur mücadelesi. Bu mücadelenin anlamı şu: burada tek kişi, oturup bizim bütün kaynaklarımızı sömürüp, para mı kazanacak yoksa buradaki bütün insanlar zeytinini çıkarmaya, meyvelerini çıkarmaya, üretim yapmaya devam edip bu memleketi mi besleyecek? Buradaki seçim budur. Bu seçimde bizim direnmeyi bırakmamız, yılmamız mümkün değil. Geldikleri gibi gidecekler. Bizler bunları biliyoruz. Bizler de burada durmaya devam edeceğiz. Tekrar keşif yapsınlar, tekrar geleceğiz. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan keşif öncesi alanda fabrika sahibi Cemal Karakurt ile Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Tartışmanın sonlarına doğru Karakurt, Günay'a, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı kastederek, "Bu durum tamamen benimle Ahmet arasındaki durum" dedi. Başkan Günay ise Karakurt'un Başkan Aras'a ismiyle hitap etmesine tepki gösterdi.

Daha sonra keşif heyeti sahada inceleme yaptı. Heyetin, önceki bilirkişi raporlarını da inceleyip görüşlerini, 45 gün içinde mahkemeye sunması bekleniyor.