Muğla'da Çimento Fabrikası Davasında Keşif Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Çimento Fabrikası Davasında Keşif Yapıldı

18.06.2026 13:00  Güncelleme: 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla 3. İdare Mahkemesi, Bayır ve Deştin mahallelerinde planlanan entegre çimento fabrikasına ilişkin ÇED Olumlu kararının iptali için açılan davada bilirkişi keşfi yaptı. Bölge halkı ve çevre örgütleri keşif öncesi protesto gösterisi düzenledi.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin, Bayır ve Deştin mahallelerinde yapılması planlanan entegre çimento fabrikasına ilişkin ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle açılan davada bilirkişi keşfi gerçekleştirildi.

Muğla 3. İdare Mahkemesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Menteşe ilçesine bağlı Bayır ve Yatağan'ın Deştin mahallelerinde yapılması planlanan entegre çimento fabrikasına ilişkin 3 Temmuz 2025'te verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararının iptali istemiyle açtığı davada keşif yapılmasına karar vermişti.

Keşif öncesi bölge halkı ve çevre örgütleri bira araya gelerek, "Deştin Çayı özgür akacak", "Çimentocu şirket Muğla'yı terk et" sloganları attı.

Burada toplanan kalabalığa seslenen Deştin Çevre Platformu Sözcüsü Haluk Özsoy, 20 yıllık mücadele verdiklerini belirterek, "Mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz. Çünkü bu bizim için bir yaşam mücadelesi. Bu mücadele aynı zamanda bizler için bir onur mücadelesi. Bu mücadelenin anlamı şu: burada tek kişi, oturup bizim bütün kaynaklarımızı sömürüp, para mı kazanacak yoksa buradaki bütün insanlar zeytinini çıkarmaya, meyvelerini çıkarmaya, üretim yapmaya devam edip bu memleketi mi besleyecek? Buradaki seçim budur. Bu seçimde bizim direnmeyi bırakmamız, yılmamız mümkün değil. Geldikleri gibi gidecekler. Bizler bunları biliyoruz. Bizler de burada durmaya devam edeceğiz. Tekrar keşif yapsınlar, tekrar geleceğiz. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan keşif öncesi alanda fabrika sahibi Cemal Karakurt ile Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Tartışmanın sonlarına doğru Karakurt, Günay'a, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı kastederek, "Bu durum tamamen benimle Ahmet arasındaki durum" dedi. Başkan Günay ise Karakurt'un Başkan Aras'a ismiyle hitap etmesine tepki gösterdi.

Daha sonra keşif heyeti sahada inceleme yaptı. Heyetin, önceki bilirkişi raporlarını da inceleyip görüşlerini, 45 gün içinde mahkemeye sunması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Çevresel Etki Değerlendirme, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Enerji, Muğla, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Çimento Fabrikası Davasında Keşif Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz

13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:14
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
13:07
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 13:47:03. #.0.5#
SON DAKİKA: Muğla'da Çimento Fabrikası Davasında Keşif Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.