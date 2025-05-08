Muğla'da Çırpı Mahallesinin İçme Suyu Hatları Yenileniyor

Çırpı Mahallesinin içme suyu hatlarını yenileniyor

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü Menteşe İlçesi Çırpı Mahallesinde sürekli arızalanarak su kaybına ve kesintilere yol açan hatların yenileme çalışmasına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon idaresi ekipleri kırsal mahallelerin su sorunlarını ortadan kaldırmaya devam ediyor. Özellikle kullanım ömrünü tamamlayan ve arızaların yaşandığı hatların değişimine devam eden ekipler, Menteşe İlçesi Çırpı mahallesinde çalışma başlattı.

Bölgede sürekli arızalanarak su kaybına ve uzun süreli kesintilere neden olan hatların değişimi başladı. Çalışmalar kapsamında 1500 metrelik terfi hattı ve 300 metrelik şebeke hattı olmak üzere toplamda 1800 metrelik yenileme gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra mevcut hatlar daha dayanıklı ve uzun ömürlü hatlarla yenilenecek. Çalışmalar kapsamında 90 hanenin bulunduğu Mahalledeki su sorunları ortadan kalkacak.

Mahallesindeki hat yenileme çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çırpı Muhtarı Mehmet Şanlı, "Borularımız sürekli patlıyordu. Burada başta Ahmet Başkanım olmak üzere, MUSKİ Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül, Daire Başkanlarım beraber oturup konuştuk. Mahallemizin sorununu en az seviyeye indirmek ve su sıkıntısını gidermek için mücadele ettik. Yaklaşık bir buçuk kilometrelik bir su hattımız değişiyor. Daha sonra akabinde de iki-üçyüz metrelik şebeke hattımızı değişecek. Mahallemiz 90 halinden oluşuyor. Sürekli patlaklar oluyordu. Daha önceki döşenen borularda bir sıkıntı varmış bilmiyoruz. İnşallah daha iyi olacağını tahmin ediyorum" dedi.