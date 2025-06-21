Muğla\'da Çocuklar İçin Kuş Yuvası Yapım Atölyesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 'Hayatımın Ustasıyım Çocuk Atölyesi' projesi kapsamında çocuklara karne hediyesi olarak kuş yuvası yapımı etkinliği düzenledi. Etkinlikte çocuklar hem el becerilerini geliştirerek kuş yuvası yaptı hem de doğaya katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi'nin karne hediyesi olarak düzenlediği kuş yuvası etkinliğinde çocuklar, ahşap malzemeler kullanarak kuşlar için yuva tasarladı. Minikler yaptıkları kuş yuvalarını daha sonra istedikleri gibi boyayıp süsleyerek tamamladı.

Merve Elif Öztokmak, "Benim kuşum var Boncuk diye. Onun için kafes yapmak hem onun için hediye olmuş oldu, hem benim içinde bir karne hediyesi oldu" dedi.

Gül Sude Karahan, "Çok mutluyum. Böyle bir kuş yuvası yapmak benim için heyecan verici. Ayrıca boyamaktan büyük bir zevk alıyorum. Böyle bir etkinliği yapmak arkadaşlarımla daha güzel ve eğlenceli oldu. Karne hediyesi olarak bu etkinliği düzenledikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Neslihan Karaçam, "Hayatımın ısısıyım çocuk atölyesi kaplamında miniklere kuş yuvası etkinliği düzenledik. Miniklerimizin eğlenmesini ve öğrenmesini amaçlıyoruz. Çocuklarımız bu etkinlikler sayesinde birlikte çalışmayı, dayanışmayı ve ortak üretiminin değerini keşfediyoruz. Hayatımın ustasıyım projesi kaplamında farkındalık oluşturmaya ve benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, çocukları üretimle, doğayla ve birlikte başarma duygusuyla buluşturmanın en büyük sorumlulukları olduğunu, kuş yuvası atölyesi gibi yenilikçi ve anlamlı çalışmalarla onların gelişimine katkı sağlarken, aynı zamanda çevre bilinci de aşıladıklarını açıkladı. - MUĞLA