Muğla'da hayatını kaybeden kadının tabutunu kadınlar taşıdı - Son Dakika
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Muğla'da hayatını kaybeden kadının tabutunu kadınlar taşıdı

Muğla\'da hayatını kaybeden kadının tabutunu kadınlar taşıdı
15.07.2026 15:48  Güncelleme: 15:53
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde erkek arkadaşı tarafından darp edilerek öldürülen 38 yaşındaki Sevil Işıktekin'in cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenazede tabutunu kadınlar omuzladı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde iddiaya göre erkek arkadaşı tarafından darp edilmesi sonucu yaşamını yitiren 38 yaşındaki Sevil Işıktekin, Kurşunlu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Işıktekin'in tabutunu kadınlar omuzladı.

Dün, Muğla'nın Menteşe ilçesinde iddiaya göre darp edilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 38 yaşındaki Sevil Işıktekin, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Orhaniye Mahallesi Pazar Sokak'ta geçtiğimiz gün erkek arkadaşı Niyazi Bahçe tarafından darp edilen Sevil Işıktekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Niyazi Bahçe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sevil Işıktekin için Kurşunlu Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Işıktekin'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze töreninde Sevil Işıktekin'in tabutu kadınlar tarafından omuzlarda taşındı. Duygusal anların yaşandığı törende aile fertleri ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Kılınan cenaze namazının ardından 38 yaşındaki Sevil Işıktekin, Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Menteşe, Muğla, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da hayatını kaybeden kadının tabutunu kadınlar taşıdı - Son Dakika

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