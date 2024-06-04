Muğla'da Deniz Yıldızları Ekipleri Yılsonu Turnesi Yaptı

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Muğla'nın Köyceğiz İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinden kurulan Deniz Yıldızları ekipleri yılsonu turnesi yaparak 4 okulda performanslarını sergiledi.

Köyceğiz İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Deniz Yıldızları ekipleri, Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu, Toparlar Ortaokulu, Beyobası Niyazi Pirci Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda sanatsal faaliyetlerini sundu. Köyceğiz İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, yıl boyunca verdikleri emeklerin sonucu olarak Deniz Yıldızları Orkestrası gösterilerini sergiledi, Köyceğiz Ortaokulu Tiyatro Topluluğu'nun oyunu sahnelendi. Öğretmenlerden ve öğrencilerden oluşan orkestradan mini konser izlendi ve davul zurna ekibi şovlarıyla mest etti.

Köyceğiz İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Okulumuz öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı tiyatro, orkestra ve davul zurna ekipleri hazırlıklarını tamamladı. Köyceğiz'deki okullarda sanatsal faaliyetlerini sergilemek, okulumuzun ve öğrencilerimizin tanıtımını yapmak, özellikle de yaptığı işten gurur duyarak kendini ifade etmeleri amacıyla turnemizi yaptık. Turne demek tiyatro ve müzikal etkinliklerin çeşitli yerlerde yapılan sanatsal sergilenmesi demekti. İşte bizim de küçük ama dev sanatçılarımızın yaptığı güzel çalışmalarını sergilemesine destek olan Köyceğiz İlk-Ortaokulu ailesi olarak tüm öğretmen arkadaşlarıma verdikleri destek için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Turne düzenlenen Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Etkinliklerin hazırlanmasında büyük emekleri olan Köyceğiz Ortaokulu Müdürü Coşkun Öztürk, Müzik öğretmeni Bige Balık, Türkçe Öğretmeni Eda Özdemir, Sınıf Öğretmeni Mustafa Kemal Taştimur başta olmak üzere okulun tüm öğretmenlerini ve tüm öğrencilerini kutluyor, tebrik ediyoruz" denildi. - MUĞLA