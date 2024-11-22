Muğla'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği - Son Dakika
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Muğla'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği

Muğla\'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenlediği etkinlikte çocukların eğlenerek haklarını öğrenmelerine olanak sağladı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuk hakları çeşitli temalarla anlatıldı ve katılımcılar interaktif oyunlarla haklarını pekiştirdi.

22.11.2024 14:14  Güncelleme: 14:16
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Muğla Büyükşehir Belediyesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde düzenlediği etkinlikle çocukların eğlenerek haklarını öğrenmesini sağladı. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Merve Fidan Barut, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel ve öğrenciler katıldı.

Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, 7 farklı tema üzerinden çocuk hakları konuşuldu. Etkinlikte çocuğun eğitim, sağlık, dinlenme ve eğlenme gibi temel haklarının yanı sıra ayrım gözetmeme, çocuğun çalıştırılmaması, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama, gelişme ve katılım gibi hakları anlatıldı. Etkinlikte ayrıca, çocuk hakları masal anlatıcılığı, çocuk hakları kart oyunu, "Haklarımı Yerleştiriyorum" puzzle oyunu, felsefe ile çocuk, "Hakkımı Yakaladım" oyunu oynandı. Ayrıca sloganımı oluşturuyorum, çocuk olarak ne bekliyorum, konu başlıkları ile oluşturulan etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de haklarını farklı temalarla pekiştirdi.

Çocuklar Başkan Aras'a mektup yazdı

Türdü 100. Yıl İlköğretim Okulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte çocuklar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektuplar yazdı. 71 öğrenci Başkan Aras'a yazdığı mektuplarda onu nereden tanıdıklarından, Muğla için yaptıklarından bahsettiler ve farklı isteklerini de başkana iletme fırsatı buldular. Öğrenciler Başkan Aras'a yazdıkları mektuplarda sosyal medyada çocukların yol talebine hemen cevap vererek mahalleye yol yapmasından, öğrenciler için ulaşımı 1 TL'ye indirmesinden ve Muğla'nın yöresel oyununu çok güzel oynadığından bahsettiler. Ayrıca Başkan Aras'tan okulları, mahalleleri için de farklı isteklerde bulundular. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Dünya Çocuk Hakları Günü Etkinliği - Son Dakika

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