Muğla\'da Dünya Süt Günü Etkinliği

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Dünya Süt Günü dolayısıyla Menteşe Kent Meydanı'nda çocuklara ve gençlere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Renkli anlara sahne olan programda konuşan İl Müdür Yardımcısı Dr. Songül Kayğıner Topal, gençlerin meslek seçiminde tarım ve hayvancılık sektörünü göz ardı etmemesi gerektiğini belirterek, "20 yıl sonra en iyi arabalara çiftçiler binecek" dedi.

Muğla'da tarım, hayvancılık ve sağlıklı beslenme bilincini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalara bir yenisi daha eklendi. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Damazlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin sponsorluğu ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle Dünya Süt Günü etkinliği gerçekleştirildi. Menteşe Kent Meydanı'nda düzenlenen ve 2026 Muğla Gençlik Yılı vurgusu öne çıkan etkinliğe; protokol üyeleri, kooperatif başkanları, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler arasında düzenlenen çeşitli yarışmalar büyük ilgi topladı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Songül Kayğıner Topal, sütün insan hayatındaki vazgeçilmez yerine değinerek şunları söyledi: "Süt sağlıktır. Süt, insanoğlunun ve tüm memeli canlıların doğduktan sonra yaşama tutunmak için aldığı ilk besin kaynağıdır. Bu kadar kıymetli ve sağlıklı bir ürünün, çocukluktan ihtiyarlığa kadar yaşam boyunca beslenme düzenimizde her zaman yer alması gerekir"

Süt üretiminin büyük b

ir emek ve zahmet gerektirdiğini ifade eden Dr. Topal, Türkiye'nin ve Muğla'nın hayvancılık potansiyeline dair çarpıcı veriler paylaştı: "Dünyada gelişmiş ekonomilerde hayvancılığın, et ve sütün etkisi çok büyüktür. Zengin ülkelerin hayvancılık ve süt sektörü çok kuvvetlidir. Yani bir ülke zenginleşmek istiyorsa kesinlikle tarım ve hayvancılığa önemli bir yer vermelidir. Türkiye olarak Avrupa Birliği ülkeleri arasında süt üretimi açısından 3'üncü, dünyada ise 9'uncu sıradayız. Geçen sene (2025 yılında) 21 milyon ton süt üretimimiz vardı. Yaklaşık 17 milyon süt sığırı varlığımızın 6 milyonu sağmal, gerisi ise dana, buzağı ve düve şeklindedir."

Muğla'nın sadece turizmle anılmasının eksik bir yaklaşım olduğunu belirten Dr. Songül Kayğıner Topal, kentteki kırsal nüfusa ve hayvan varlığına dikkat çekti: "Muğla sadece bir turizm şehri gibi görülüyor fakat kırsalda yaşayan nüfusumuzun neredeyse yarısı tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Ciddi bir süt üretimimiz var. Kentimizde 270 bin süt sığırı, 430 bin civarında ise koyun ve keçi varlığımız mevcut. Ege illeri arasında hayvancılıkta çok önemli bir potansiyele sahibiz. Kentimizde bilinçli ve becerikli şekilde hayvancılık yapan işletmelerimizin refah seviyelerinin de yüksek olduğunu görüyoruz"

Konuşmasının son bölümünde meydanı dolduran gençlere kariyer planlaması konusunda tavsiyelerde bulunan İl Müdür Yardımcısı Topal, yapay zeka geliştikçe emeğin ve toprağın değerinin daha çok anlaşılacağını söyledi: "Sizler henüz yolun başındasınız ve gelecekte kendinize bir meslek seçeceksiniz. Bundan 20-30 yıl sonra dünya nüfusunun artışı da göz önüne alındığında; beslenme ve tarım sektörü en stratejik istihdam alanı olacak. Hayvancılık yetiştiriciliğinden tarımın diğer kollarına kadar kendinizi bu alana yönlendirmenizi tavsiye ederim. İşsizliğe alternatif olarak tarım önemli bir kapı açacak. Yatırımcıların da öngördüğü gibi; 20 yıl sonra en iyi arabalara çiftçiler binecek arkadaşlar, bu kaçınılmaz bir şey. Bugün belki üreticilerimiz mevcut durumdan tamamen memnun olmayabilir ama zaman yolu oraya götürüyor. Yapay zekanın ve bilişimin gelişmesi, emeğin ve toprağın üretim alanı olarak daha fazla ön plana çıkmasını sağlayacaktır"

Etkinlik, çocuklara süt ve süt ürünleri ikram edilmesi ve anı fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - MUĞLA