Muğla'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Muğla\'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Muğla İl Müftülüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, tarihi Kurşunlu Camii'nde 'Cami-Engelli Buluşması' programı düzenledi. Etkinlik, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı hedefliyor.

14.05.2025 13:25  Güncelleme: 13:27
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Muğla İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Tarihi Kurşunlu Camii'nde düzenlenen "Cami-Engelli Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Muğla Şubesi'nin katkılarıyla gerçekleşen buluşma, engelli bireylerin cami merkezli sosyal hayata katılımını artırmayı ve toplumsal farkındalığı güçlendirmeyi amaçladı.

Etkinliğe, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Zeliha Tümer, Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, TDV Muğla Kadın Kolları Başkanı Hilal Çapçı ve birçok gönüllü katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kurşunlu Camii İmam Hatibi Yadigar Ceylan'ın seslendirdiği tilavetin ardından konuşmalara geçildi.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Engelliler Haftası'nın taşıdığı manevi öneme dikkat çekerek, fiziksel ya da zihinsel engelin hayatın doğal bir parçası olduğunu vurguladı. "Diyanet camiası olarak, engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Onların camilerde, sosyal hayatta ve ibadet ortamlarında kendilerini daha fazla ifade edebilmeleri için üzerimize düşen tüm sorumluluğu yerine getirmeye hazırız," diyen Çapçı, programa katılan herkese teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük de konuşmasında, engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamını kolaylaştırmak adına kamu kurumlarının büyük bir hassasiyetle çalıştığını ifade etti. "Sadece özel günlerde değil, yılın her anında, gece gündüz demeden tüm imkanlarımızla engelli bireylerin yanındayız" dedi.

Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın ise böyle anlamlı bir etkinlikte yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu tür buluşmaların toplumsal bütünleşme açısından önem taşıdığını belirtti.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ve Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü de konuşmalarında, engellilere yönelik farkındalığın sadece belirli haftalarla sınırlı kalmaması gerektiğine dikkat çekti. Her bireyin birer engelli adayı olduğunu hatırlatan Çakıroğlu ve Çetinözlü, bu bilinçle hareket edilmesinin toplumsal empatiyi artıracağını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Engelliler Haftası Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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