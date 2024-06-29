Muğla'da Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali

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Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali Muğla'da gerçekleştirildi

MUĞLA - Muğla'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Slowfood Muğla Sözcüsü Gürkan Tetik, festival hakkında yaptığı açıklamada, etkinliğin uluslararası boyuta ulaştığını ve bu yıl iki Michelin yıldızlı şefin yanı sıra, Belçika ve İtalya'dan master şeflerin katılımıyla renklendiğini belirtti. Ayrıca, Rodos Ticaret Odası Başkan ve ekibi, Rodos Otelciler Odası Başkan yardımcısı ve Rodos Kardeşlik Derneği heyetlerinin de festivale katıldığını ifade eden Tetik, her yıl festivali bir adım daha ileriye taşıdıklarını söyledi. Tetik, "Arastamızın Muğla'da kültür, sanat ve gastronomi turizminin baş şehri olmasını hedefliyoruz ve bu yönde ekip arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Festivalde üç farklı alanda etkinlikler düzenleniyor. Yeryüzü Pazarı alanında yerel ürünler sergileniyor. Zahire Pazarı alanında takı ve obje satışları yapılıyor. Yağcılar Hanı Kurşunlu Caddesinde ise düğün yemeklerinin ikram edildiği ve satıldığı alan bulunuyor. Tetik, "Bugün burada düğün yemeklerini yapan ve satan lokantalarımız var. Gerçekten bugün tıklım tıklım bir kalabalık var. İnşallah akşama doğru daha güzel bir etkinlik olacak" diyerek festivalin yoğun ilgi gördüğünü belirtti.

Festival, Muğla'nın gastronomi turizmine büyük katkı sağlarken, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunuyor ve festivale destek sağlayan kurumlara teşekkür etti.