Muğla'da 'Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali' başladı

MUĞLA - Muğla'da yaşayan vatandaşlar için çok özel yere sahip olan içinde genellikle yahni, keşkek, yoğurtlama, pilav, zerdenin bulunduğu Geleneksel Düğün Yemekleri Festivali Menteşe Saburhane ve tarihi arasta bölgesinde başladı.

Muğla Yavaş Yemek ve Seyahat Topluluğu tarafından gerçekleştirilen program, Saburhane Türka Tetik Evi'nde Cumhuriyet Gelinleri Sergisi açılışı ile başladı. Programa Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla Yavaş Yemek ve Seyahat Topluluğu ekibi ile vatandaşlar katıldı. Program çerçevesinde mutfak atölyesinde vatandaşlara keşkek ikram edildi. Zeybek gösterisi sonrası Saburhane Meydanı'ndan arasta bölgesine geçildi. Tarihi arasta bölgesinde el yapımı ürünlerin sergilendiği stantlar gezildi. Etkinlikler, Yörük Obaları Derneği ile birlikte gelin korteji, kına mersimi ve düğün yemeklerinin vazgeçilmez tatlısı zerde ikramı, kız alma merasimi, zeybek gösterisi, Muğla yöresel halı sergisi ve halk müziği konseri ile devam edecek. Vatandaşlar gün boyu Muğla'nın yöresel lezzetlerini tatma fırsatı bulacak.