Muğla'da Hayvan Sağlığı Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da Hayvan Sağlığı Toplantısı

Muğla\'da Hayvan Sağlığı Toplantısı

2024 hayvan hastalıkları mücadelesi ve destekler için Muğla'da toplantı gerçekleştirildi.

19.09.2024 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi tarafından 2024 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi çerçevesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, ilçe müdürlüklerinde görev yapan personel de katıldı. Ayrıca Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'nden gelen uzmanlar da sunumlarıyla toplantıya katkıda bulundu.

Toplantıda, Muğla genelinde devam eden hayvancılık faaliyetleri ve bu kapsamda yürütülen projelere ilişkin son gelişmeler ele alındı. Yeni hayvancılık destekleri ve sözleşmeli üretim modelleri gibi konular da gündeme getirildi. Katılımcılar, özellikle hayvan hastalıklarıyla mücadele yöntemlerini gözden geçirirken, hayvan hareketlerinin kontrolüne yönelik stratejileri de tartıştı.

Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü uzmanları, Türkiye genelinde ve Muğla özelinde hayvan sağlığını ilgilendiren önemli konularda bilgilendirme yaparken, katılımcılara yeni gelişmeler ve güncel uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi, 2024 yılında hayata geçirilecek yeni hayvancılık destekleri oldu. Devletin üreticilere sunduğu bu yeni teşvikler, sektörde sürdürülebilir üretimi ve yerel hayvancılığın gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, sözleşmeli üretim modelinin hayvancılık alanında yaygınlaştırılması ve bu modelin sağlayacağı avantajlar da detaylı bir şekilde konuşuldu.

Yetkililer, sözleşmeli üretimin hem üreticilere düzenli gelir sağlaması hem de hayvan sağlığının daha etkin bir şekilde kontrol edilebilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Sözleşmeli üretimle, çiftçiler belirli şartlar altında üretim yaparken, devletin sağladığı desteklerle de hayvancılık faaliyetlerini daha güvenli ve sürdürülebilir hale getirmeleri teşvik edilecek.

Toplantının en önemli konularından biri olan hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında, il genelinde alınan önlemler ve uygulamalar değerlendirildi. Uzmanlar, özellikle bölgeye özgü hastalık risklerini ve bu risklerin nasıl azaltılabileceğini tartıştı. Ayrıca, hastalıkların tespit edilmesi, önlenmesi ve tedavi edilmesi konularında daha etkili yöntemler geliştirilmesi için öneriler sunuldu.

Hayvan hareketleri kontrolü konusunda da alınan önlemler yeniden gözden geçirildi. Bu kapsamda, bölgede gerçekleşen hayvan nakillerinin düzenlenmesi, izlenmesi ve bu hareketlerin hastalıkların yayılmasını önleyecek şekilde kontrol altına alınması hedeflendi. Toplantı, hayvan sağlığının korunması için çiftçilerin ve yetkililerin iş birliği içerisinde çalışması gerektiği vurgusuyla sona erdi.

Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü uzmanları tarafından yapılan sunumlar, toplantıya önemli katkılar sundu. Uzmanlar, son teknolojiler ve gelişmeler ışığında hayvan hastalıkları ile mücadele yöntemleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. Bu sunumlar, özellikle sahada çalışan veteriner hekimlerin ve tarım müdürlüğü personelinin uygulamalarını güçlendirmek adına önemli bir rehber oldu.

Muğla'da hayvan sağlığı ve yetiştiriciliğine yönelik çalışmaların devam ettiği toplantıda, 2024 yılı için hedefler belirlenirken, hayvan hastalıkları ile mücadelede yeni stratejiler belirlendi. Yeni desteklerle birlikte hayvancılık faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi planlanıyor. Toplantı, katılımcıların deneyim ve önerilerinin paylaşılması ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Güncel, Yerel, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Hayvan Sağlığı Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bahçeli’den Yapıcıoğlu’na: Anayasa’nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir Bahçeli'den Yapıcıoğlu'na: Anayasa'nın ilk 4 maddesine şaşı bakanlar bizim için yok hükmündedir
14:32 Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a siyasi yasak getirildi Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak getirildi
14:21 Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım Sıla bebeği istismardan tutuklanan 13 yaşındaki şüphelinin ilk ifadesi: Kıskandığım için yaptım
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı
12:35 8 yaşındaki Narin’i nasıl öldürdüler Rapordaki ayrıntılar kahretti 8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti
08:47 Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı Dubai sokaklarında beyaz çorap testi yapıldı
08:15 Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
08:05 Serenay Sarıkaya’dan kendisini bekleten Mert Demir’e sitem: Ayıp ayıp Serenay Sarıkaya'dan kendisini bekleten Mert Demir'e sitem: Ayıp ayıp
07:41 Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar Selçuk Bayraktar, Lübnan saldırısından 2 gün önce uyarıda bulunmuş: Saatlerin, telefonların içine kadar giriyorlar
07:16 Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı Eski Hatay Valisi Rahmi Doğan, depremzedenin suç duyurusunda bulunduğu gece Sakarya Valisi olarak atandı
02:08 Aksaray’da dehşet Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü Aksaray'da dehşet! Damadına ateş eden baba ona siper olan kızını öldürdü
00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:53 Kılıçdaroğlu, Özel’i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum Kılıçdaroğlu, Özel'i canlı yayında yalanladı: Tüzük değişikliğine olumlu bakmıyorum
23:47 Ermenistan’da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı Ermenistan'da darbe hazırlığı iddiaları: 3 kişi tutuklandı
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 16:02:57. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Hayvan Sağlığı Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement