Muğla\'da Hükümlülerin Çalışma Protokolü İmzalandı

Yerel

Haklarında Cumhuriyet Başsavcılıkları ya da Mahkemeler tarafından kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesini sağlamak ve yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmelerini teşvik etmek, toplumu suça karşı korumak, üretken, verimli, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla Muğla Valiliği'ne bağlı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Yargı sınırları ( Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Yatağan ve Kavaklıdere ilçeleri) içerisinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde Muğla Valiliği ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu protokol kapsamında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, yükümlüler kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik hizmetleri, bakım-onarım hizmetleri, çevre düzenleme hizmetleri, genel idare hizmetlerinde çalıştırılacaklar. İşbirliği protokolü Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ile Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez tarafından imzalanırken, protokol töreninde Muğla Denetimli Serbestlik Müdürü M. Korkmaz Peker de hazır bulundu. Protokol 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile geçerli olacak. - MUĞLA