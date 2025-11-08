Muğla'da İptal Edilen İskele Projesi için Yeni ÇED Süreci Başladı

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde deniz ekosistemine zarar vereceği gerekçesiyle iptal edilen Yat- Tekne Yanaşma ve Bağlanma İskelesi Projesinde yeni bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başladı.

Ortaca Belediyesi'nin projesi olan, "ÇED Gerekli Değildir" denilerek yaklaşık yüzde 90'ı tamamlanan "Dalyan Kanalı Yat - Tekne Yanaşma ve Bağlama İskelesi Projesi" açılan dava sonucu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED Gerekli) denilerek durdurulmuştu. Dalyan Denizkızı Restaurant'ta düzenlenen toplantıya ilgili bakanlık temsilcileri, proje yürütücüsü firma, projenin bir an önce tamamlanmasını isteyen Ortaca Belediyesi temsilcileri ile projenin sakıncalarını anlatan Dalyan Dernek üyeleri, TEMA Vakfı Ortaca Temsilcisi ve bazı STK temsilcileri katıldı.

Mahkemenin geçen yıl verdiği kararda, hukuka ve kamu yararına aykırı olduğuna hükmettiği Yat-Tekne Yanaşma ve Bağlanma İskelesi Projesi için Ortaca Belediyesi yeni bir ÇED süreci başlattı. Bölge halkının itirazlarıyla iptal edilen projeye ilişkin 6 Kasım'da halkın katılımı ile bir toplantı düzenlendi.

Ortaca Belediyesi, mevcut iskeledeki teknelerin Kaunos Kral Mezarları manzarasını kapattığını ve turizme zarar verdiğini belirterek projenin "görsel kirliliği azaltmak" amacıyla hazırlandığını savundu. Mahkeme sürecinde yüzde 90'ı tamamlanan iskele projesi, 750 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde. ÇED dosyasına göre iskele, toplamda bin 128 adet ahşap kazık çakılarak inşa edilecek ve kazıkların üzeri ahşap iskeletle kaplanacak. Böylece toplam 376 tekne için yanaşma alanı oluşturulması planlandı.

Proje bedeli ise 43 milyon 35 bin 960 TL olarak belirlendi. Kaunos Antik Kenti'ne ait 2 bin 400 yıllık kaya mezarlarının bulunduğu bölgede hayata geçirilmek istenen proje, ayrıca Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içinde yer alıyor. Bölge, Akdeniz ekosisteminde kritik öneme sahip Caretta caretta ve Chelonia mydas türlerinin yaşam alanı. Ayrıca koruma altındaki deniz kaplumbağaları ve su kuşlarının da bu bölgede bulunduğu biliniyor.