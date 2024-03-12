Muğla'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Kutlandı - Son Dakika
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Muğla'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Kutlandı

Muğla\'da İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Kutlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programla İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı. Programda çeşitli etkinlikler düzenlendi ve öğrenciler tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın Doğuşu isimli gösteri büyük beğeni topladı.

12.03.2024 16:16  Güncelleme: 16:18
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programla kutlandı.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleşen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamını belirten açılış konuşması ile başladı. 'Köyceğiz İstiklal Marşı'nı Okuyor' isimli video gösterimi sunuldu. Öğrenciler tarafından çeşitli etkinliklere yer verilen programda okul öğretmenleri tarafından yazılan İstiklal Marşı'nın Doğuşu isimli gösteride öğrenciler, oyunculuklarının yanı sıra gerçek olaylardan yaptıkları iktibaslar da duygulandırarak takdir topladı. Ödül töreninden sonra, program resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Kutlandı - Son Dakika

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