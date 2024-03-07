Muğla'da kadın cinayeti davasında haksız tahrik talebi - Son Dakika
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Yerel

Muğla'da kadın cinayeti davasında haksız tahrik talebi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Çoban'ın eşi tarafından öldürülmesiyle ilgili açılan davanın 4. duruşmasında savcı, sanık Mehmet Emin Ata Çoban'ın cezasına 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti. Figen Çoban'ın aile avukatı ise tahrik indiriminin gereksiz olduğunu ve karara itiraz edeceklerini belirtti.

07.03.2024 13:14
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ESMA TURAN

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 40 yaşındaki Figen Çoban'ın eşi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla açılan davanın 4. duruşması yapıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Mehmet Emin Ata Çoban'ın cezasına 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti. Duruşma 4 Nisan'a ertelenirken; Figen Çoban'ın aile avukatı Kemal Ertuğrul, "Bizim başından beri mücadelemiz haksız tahrik almamasından yanaydı. Tahrik indirimi uygulanmasını gerektiren hiçbir olay söz konusu değildir. Mahkemenin de bunu uygulamaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Yatağan'a bağlı Yeşilbağcılar Mahallesi'nde Figen Çoban'ın öldürülmesi ile ilgili davanın 4. duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya; Figen Çoban'ın eşi tutuklu sanık Mehmet Emin Ata Çoban, kayınbiraderi Süleyman Çoban, tutuksuz olarak yargılanan kayınvalidesi H.Ç. ile Figen Çoban'ın ailesi katıldı. 19 Aralık'ta yapılan 3. duruşmada Mehmet Emin Ata Çoban'ın akıl sağlığının tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden duruşmadan bir gün sonraya 20 Aralık'a randevu verilmesi nedeniyle duruşma 7 Mart'a ertelenmiş, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi Süleyman Çoban'ın ise tutukluluğunun devam etmesine karar verilmişti.

Bugün yapılan 4. duruşmada ise savcı mütalaasını açıklayarak, sanığın annesi H.Ç. hakkında beraat, Figen Çoban'ın kayınbiraderi Süleyman Çoban için eyleme iştirakten ceza verilmesini, sanık Mehmet Emin Ata Çoban'ın ise cinayetten ötürü ceza almasını ancak eşinin iş yerindeki şahısla olan mesajları nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Mahkeme, duruşmayı 4 Nisan'a erteleyerek, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi Süleyman Çoban'ın tutukluluğunun devam etmesine karar verdi.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ ALIRSA İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Figen Çoban'ın aile avukatı Kemal Ertuğrul şunları söyledi:

"Bizim başından beri mücadelemiz haksız tahrik almamasından yanaydı. Bunun olmaması konusunda da bir gerekçe sunduk. Bu olay sebebiyle tahrik indirimi uygulanmasını gerektiren hiçbir olay söz konusu değildir. Mahkemenin de bunu uygulamaması gerektiğini düşünüyorum. Sistematik şiddet kullanan bir insan. Kaldı ki en son olayını anlattığı şekilde adliyeye gidilmiş, şikayetçi olunmuş. Bütün bu aşama saçından sürükleyerek ve döverek vücudunda bir sürü izler var. İzler görüldüğüne dair ifadeler varken mahkemenin tahrik indirimi uygulamasının uygun olmadığını düşünüyoruz. Zaten böyle bir karar verilse de istinaf mahkemesine itiraz edeceğiz ve asgari hadden ceza almaması gerektiğini düşünüyoruz."

Kaynak: ANKA

Yatağan, Muğla, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da kadın cinayeti davasında haksız tahrik talebi - Son Dakika

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