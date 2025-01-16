Muğla'da Kadın Mahalle Meclisleri Kuruluyor - Son Dakika
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Yerel

Muğla'da Kadın Mahalle Meclisleri Kuruluyor

Muğla\'da Kadın Mahalle Meclisleri Kuruluyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadınların yerel yönetimlere katılımını güçlendirmek amacıyla Kadın Mahalle Meclislerini kurmaya devam ediyor. İlk toplantılar Menteşe, Fethiye ve Ula'da gerçekleştirildi.

16.01.2025 15:27  Güncelleme: 15:29
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Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın adil ve katılımcı kent politikasının önemli adımlarından biri olan Kadın Mahalle Meclislerinin, Menteşe, Fethiye ve Ula'dan sonra diğer ilçelerde de kurulması için çalışmalar sürüyor.

Menteşe, Fethiye ve Ula'da Kadın Mahalle Meclisi kuruldu;

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan "Kadınlar Kentini Yönetiyor" sloganıyla hayata geçirilen Kadın Mahalle Meclislerinin ilki, Menteşe ilçesinde kurularak ilk toplantısını Kötekli Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Kadınların yerel yönetimlere katılımını güçlendirmeyi ve daha adil kapsayıcı bir kent yaşamı oluşturmayı hedefleyen Kadın Mahalle Meclisleri, Kötekli Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ilk toplantısına 40 kadının katılımıyla başladı. Menteşe'deki bu ilk buluşmanın ardından Kadın Mahalle Meclisi toplantıları, Fethiye'nin Kesikkapı Mahallesi'nde ve Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde devam etti.

Adil kent yönetiminde kadınlar daha fazla söz sahibi oluyor

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile ilçe belediyelerinin iş birliğiyle düzenlenen toplantılarda, kadınların mahalle ve kent yönetimine daha aktif katılımını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantılarda, meclis üyesi kadınlar "Nasıl bir kentte yaşamak istiyorum?" ve "İhtiyaçlarımızı neye göre belirliyoruz?" soruları üzerinde düşünerek, kendi taleplerini ve görüşlerini dile getirme fırsatı buldu.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: "Muğla'mızda en büyük hedeflerimizden biri, kadınların kent yönetiminde daha fazla söz sahibi olmasını sağlamaktır. Hayata geçirdiğimiz ve dayanışmanın adresi, kadınların iradesi olacak Kadın Mahalle Meclisleri projesi sayesinde, kadınlarımızın sorunlarını, taleplerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri bir platform oluşturuyoruz. Kadınların eşit temsil hakkını savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu noktada Kadın Mahalle Meclislerinin, bu hedefe doğru atılmış önemli bir adım olduğuna inanıyoruz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla'da Kadın Mahalle Meclisleri Kuruluyor - Son Dakika

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