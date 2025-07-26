Muğla\'da Kadın Otobüs Şoförleri Toplu Taşımanın Yüzünü Değiştiriyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde direksiyon başında artık kadınlar da var. Toplam 29 kadın otobüs şoförü, yıllardır 'Erkek mesleği' olarak görülen toplu taşıma alanında emekleriyle öne çıkıyor, şehir içi ulaşımda güvenli, saygılı ve özverili hizmet sunuyor. Direksiyon başındaki kadınlar, yalnızca araç değil, aynı zamanda toplumun zihin kalıplarını da başarıyla yönetiyor.

Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar çalışan kadın şoförler, güler yüzlü tavırları ve dikkatli sürüşleriyle hem yolculardan hem de mesai arkadaşlarından tam not alıyor. Yolcuların büyük bölümü kadın şoförlerle yolculuk yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımı, sadece ulaşım alanında değil, toplumun her alanında kadınların güçlü varlığına duyulan ihtiyacı da gözler önüne seriyor. Kadınlar yalnızca evde değil, yolda da, iş yerinde de, toplumsal hayatın her alanında 'Ben de varım' demeye devam ediyor.

6 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Banu Yapa Gevişen, "Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü olarak altıncı yılımı tamamlıyorum. Kadın şoför olarak çalışmak çok gurur verici. Baba mesleği benim. Babamdan da alıştığım için artı içimde vardı zaten. Muğla'da çok aktif kadınlar görünce bu işi yaparım dedim" dedi.

Eşinin en büyük destekçisi olduğunu dile getiren Gülfiye Yeniakça, "Üç yıldır bu işi yapıyorum. Çok mutluyum. Zaten en büyük destekçim de eşimdi bu konuda. Büyük destek oldu. Sen yaparsın şeklinde sürekli her gün destekledi beni. Trafikte olmak çok zor. Özellikle Muğla turizm bölgesi olduğu için, özellikle yaz aylarında da çok fazla farklı şehirlerden gelen gidenler olduğu için, farklı şehirlerden gelen şoförler önce bir şöyle bakıyor. Böyle bir şaşırıp vav diyor. Ondan sonra tabii olumsuz bakanlar daha da oluyor. Genel zaman yolcularımızdan çok iyi notlar alıyoruz. Yani kadın şoförlerin erkeklerden daha güzel kullandığımı söylüyorlar" diye konuştu.

Burada büyük bir aile olmak istediklerini anlatan Hanife Duysak, "Hemen hemen dört yıla yaklaştı. Gurur duyuyorum öncelikle. Zaten arabaları çok sevdiğim için böyle bir zaafım vardı arabalara. Küçüklükten beri. Şoförlüğe geçtikten sonra da çok fazla tebrikler alıyoruz. Yayalar, motokuryeler, motosikletler çok fazla. Bilinçsizce araba kullananlar çok fazla. Zaten bayan olduğumuzu gördüklerinde daha çok üstümüze geliyorlar. Haksızlarken bile büyük tepkiler alabiliyoruz. Kırmızı ışıkta beklerken bile taksinin içinde bir turistin alkışlarla tebrik ettiğini şahit oldu. Kadın şoförlerimiz çoğalsın isterim. Yapamaz denilenlere çok şükür başarıyoruz kadın olarak" - MUĞLA