Muğla'da Kadınlar 8 Mart'ı Kutladı

Esma Turan

(MUĞLA)- Muğla'da kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "AKP, 'Aileyi güçlendirmek' söylemini sermayeyi palazlandırmak, eşit işe eşit ücret vermemek için öne sürüyor. Ekonomik krizin faturasını kadınlara yıkmak için kullanıyor" denildi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Muğla'nın Menteşe ilçesinde kadınlar, Akyol Parkı'ndan başlayarak Sınırsızlık Meydanı'na doğru yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında, "Kadın, yaşam, özgürlük", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" sloganları atan kadınlar ellerinde, "6284'ü uygula", "Kadın cinayetleri politiktir" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşün ardından Sınırsızlık Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Nazmiye Kulaç, "AKP, 'Aileyi güçlendirmek' söylemini sermayeyi palazlandırmak, eşit işe eşit ücret vermemek için öne sürüyor. Ekonomik krizin faturasını kadınlara yıkmak için kullanıyor" dedi.