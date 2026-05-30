Muğla'da Kadınlara Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Kadınlara Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

30.05.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilin çarptığı kadınlardan biri hayatını kaybetti, sürücü kaçtı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde yol kenarında bulunan üç kadına otomobil çarptı. Kazada 33 yaşındaki Gülşen Gün yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Suna Gün ve Nermin Akhan hastanede tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde otomobilin çarptığı üç kadından biri hayatını kaybetti, iki kişi ise ağır yaralandı. Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaza, akşam saatlerinde Ortaca-Sarıgerme yolu üzerindeki Dikmekavak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün alkollü olduğu öne sürülen 48 RZ 083 plakalı otomobil, evlerinin önünde yol kenarında bulunan Gülşen Gün (33), Suna Gün (36) ve Nermin Akhan'a (40) çarptı. Çarpmanın etkisiyle üç kadın yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülşen Gün'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Gün'ün cenazesi, otopsi işlemleri için Yücelen Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Suna Gün ve Nermin Akhan'ın tedavisi ise devam ediyor.

Kazanın ardından sürücünün ise aracını olay yerinde bırakarak kaçtığı bildirildi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan, yaşamını yitiren Gülşen Gün ile yaralıların yakınları hastaneye akın etti. Bazı yakınların sinir krizi geçirdiği, sağlık ekiplerince müdahalede bulunulduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Ortaca, Yaşam, Yerel, Muğla, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da Kadınlara Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ve İran’dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar ABD ve İran'dan peş peşe kafa karıştıran açıklamalar
Doğu Akdeniz’deki iki ili sağanak ve dolu vurdu Doğu Akdeniz'deki iki ili sağanak ve dolu vurdu
Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay Fenomen türküyle karşılanacak Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez buluşmasından yeni detay! Fenomen türküyle karşılanacak
İstanbul’un Fethi’nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi’nde kutladı İstanbul’un Fethi'nin 573. yıl dönümü Fetih Mescidi'nde kutladı
Ersan Şen’den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim

10:53
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!
10:37
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
Tatilciler dönüşe geçti, 4 ilde trafik durdu
10:21
AK Parti’nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
09:53
AK Partili Ensarioğlu’ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
AK Partili Ensarioğlu'ndan infial yaratacak istismar iddiası: Bunu ispatlarım
09:38
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
08:34
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı Giriş çıkışlar kapatıldı
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 11:28:32. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Kadınlara Otomobil Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.