Muğla\'da Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi

Muğla Valiliği ile Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) iş birliğinde, Türk Kızılay'ının desteğiyle "Candan Bağlıyız, Muğla Sen de Kan Bağışçımız Ol" sloganıyla kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Valilik önünde kurulan stantlarda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar kan bağışına yoğun ilgi gösterdi. Kampanya, hem kan ihtiyacına dikkat çekmek hem de düzenli bağış kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla düzenlendi. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Muğla İl Sorumlusu Adem Sali, etkinlikte yaptığı açıklamada, kentteki kan ihtiyacının karşılanması için yoğun şekilde çalıştıklarını belirtti. Sali, "Muğla ili olarak, 20'yi aşkın hastanenin kan ihtiyacını karşılamak için tüm kan bağışı kuruluşlarıyla aralıksız çalışıyoruz. Kan bağışı, başımıza gelmeden önemini tam olarak anlayamadığımız bir konu. 18-60 yaş arasındaki her sağlıklı birey; erkekler için 3 ayda bir, kadınlar için 4 ayda bir kan bağışı yapabilir. Sadece 15 dakikamızı ayırarak tanımadığımız 3 kişiye hayat verebiliriz" dedi.

Sali, Muğla Valiliği himayesinde gerçekleştirilen etkinliğin, diğer kurumlara da örnek olacağını ifade ederek, "Günlük 200'ün üzerinde kan bağışı hedefimiz var. Bugün akşam saat 18.00'e kadar bağış kabul edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz" diye konuştu. - MUĞLA