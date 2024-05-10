Muğla\'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri düzenlendi

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Karayolu Trafik Haftası nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi Günü, " Karayolu Trafik Güvenliği Günü", takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası " olarak kutlanması nedeniyle 4-10 Mayıs Karayolları Trafik Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Okul Öncesi öğrencileri ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin katıldığı etkinlik düzenlenerek, öğrencilere Trafik Kuralları ve Yaya Güvenliği konularında eğitim verildi.

Ülke genelinde yapılan bu etkinlikler doğrultusunda, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmeleri, trafik kurallarına uymaları, trafik kazalarında can kaybının yaşanmaması, trafik denetimlerinin etkin şekilde sürdürülmesi, sürücülerin kural ihlallerinin en aza indirilmesi çerçevesinde öğrenciler, sürücüler ve vatandaşlar bilgilendirildi. - MUĞLA