Muğla'da kaybolan genç 10 gün sonra komşu ülkede bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla'da kaybolan genç 10 gün sonra komşu ülkede bulundu

Muğla\'da kaybolan genç 10 gün sonra komşu ülkede bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde balık tutmak için tekneyle denize açılan genç, rüzgarın etkisiyle Yunanistan'a sürüklendi. Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, Yunanistan karasularına kaçak girdiği gerekçesiyle gözaltına alınan genç, 10 gün sonra annesini arayarak yardım istedi. Yunan makamları ile Türk makamları arasında, gencin iadesine yönelik girişimler başlatıldı.

11.06.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Datça ilçesinde 10 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açılan Kemal Atakan Aydoğan, rüzgarla sürüklenen Rodos adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Aydoğan, Datça'da haziran ayının başında balık tutmak için tekne ile denize açıldı. Açık denizde rüzgara yakalanan Aydoğan, sürüklenerek Rodos açıklarına geldi. Aydoğan, Rodos açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, karasularına izinsiz girmesi nedeniyle gözaltına alındı.

Muğla'da Kaybolan Genç Yunanistan'da Bulundu
Kemal Atakan Aydoğan

ANNESİNİ RODOS'TAN ARAYIP YARDIM İSTEDİ

10 gündür kayıp olan Kemal Atakan Aydoğan'ın annesi Ful Yanbak Aydoğan resmi makamlara başvurarak oğlunun kayıp olduğunu belirterek bulunması için yardım talep etti. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Kemal Atakan Aydoğan, günler sonra Rodos'tan annesini arayarak yardım talebinde bulundu. Yunanistan'a kaçak yollardan girdiği iddiası ile gözaltına alınan Datçalı gencin, annesine, Rodos'ta tarla ve bahçe işlerinde çalıştırıldığını söylediği öğrenildi. Gencin, bir an önce Datça'ya dönmek istediği de ortaya çıktı.

Muğla'da Kaybolan Genç Yunanistan'da Bulundu

Akıllara durgunluk veren olay sonrası anne Aydoğan, Datça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na başvurdu. Anne Aydoğan'ın başvurusu üzerine Yunan makamları ile Türk resmi makamları arasında Kemal Atakan Aydoğan'ın iadesine yönelik girişimler başlatıldı.

Kaynak: İHA

Rodos Adası, Yunanistan, Aydoğan, Datça, Muğla, Yerel, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla'da kaybolan genç 10 gün sonra komşu ülkede bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İshak Klein: Günün en güzel haberi!.. 4 0 Yanıtla

23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:47:26. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da kaybolan genç 10 gün sonra komşu ülkede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement