Muğla'da kitap okuma alışkanlığı semineri, Turan 50 yıllık birikimini paylaştı - Son Dakika
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Muğla'da kitap okuma alışkanlığı semineri, Turan 50 yıllık birikimini paylaştı

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Muğla\'da kitap okuma alışkanlığı semineri, Turan 50 yıllık birikimini paylaştı
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Muğla Valiliği himayesinde "Aile 10 Yılı" kapsamında düzenlenen seminerde Kişisel Gelişim Uzmanı, Tarihçi ve Yazar Mustafa Turan konuşmacı olarak yer aldı. Turan, 50 yıllık bilgi ve birikimini paylaşarak okuma alışkanlığının aile içinde kazanılması gerektiğini vurguladı.

Muğla'da "Aile 10 Yılı" kapsamında, Valilik himayesinde Kişisel Gelişim Uzmanı, Tarihçi ve Yazar Mustafa Turan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Kitabın Kültürümüzdeki Yeri ve Kitap Okuma Alışkanlığı Edinmenin Yolu" konulu seminer gerçekleştirildi.

Muğla Valiliği himayesinde düzenlenen seminere Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seminerde konuşan Kişisel Gelişim Uzmanı, Tarihçi ve Yazar Mustafa Turan, 50 yıllık bilgi ve birikimini katılımcılarla paylaştı. Turan, kitabın ve okuma kültürünün bireysel ve toplumsal gelişimdeki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti.

Kitapların medeniyetin inşasındaki önemine vurgu yapan Turan, okuma alışkanlığının çocukluk döneminden itibaren aile içerisinde kazandırılması gerektiğini ifade etti. Turan, bireylerin günlük yaşamlarında düzenli okuma disiplini geliştirmelerine yönelik tavsiyelerde bulundu.

Çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin kitapla güçlü bir bağ kurmasının geleceğe yapılabilecek en önemli yatırımlardan biri olduğunu belirten Turan, katılımcılara verimli kitap seçimi ve doğru okuma yöntemleri konusunda da tecrübelerini aktardı.

Seminer, katılımcıların kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesine yönelik bilgi ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdi.

Kaynak: İHA
Kişisel GelişimMuğla ValiliğiMustafa TuranKültürMuğlaYerelSon Dakika

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